Casado pide el cese de Bolaños por decir que los jueces no pueden elegir a los jueces

Madrid, 2 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este jueves el cese del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que acusa de "totalitarismo" por afirmar que "los jueces no pueden elegir a los jueces", lo que considera un "ataque a la democracia y al Estado de derecho y la independencia judicial".

El líder de la oposición se ha hecho eco, a través de Twitter, de las declaraciones de Bolaños, que en una entrevista con la Ser ha rechazado la reforma del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el PP porque "ni los jueces pueden elegir a los jueces como los políticos no eligen a los políticos", sino que "los eligen los ciudadanos", y no se pueden hacer "compartimentos estancos".

"Un totalitarismo inadmisible", ha denunciado Casado, que también lo considera un ataque a "la Constitución y la Unión Europea".

Igualmente, el responsable de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, ha cargado contra Bolaños a través de Twitter, donde ha denunciado la "cuádruple confesión" del ministro de la Presidencia.

"No van a estudiar las propuestas del principal partido de la oposición, no confían en los jueces españoles, no quieren cumplir la Constitución y no creen en la democracia", ha denunciado.

López ha aludido al artículo 122 de la Constitución, que en su apartado 3 recoge que 12 de los vocales deben ser elegidos entre "jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica", cuatro a propuesta del Congreso y otros cuatro a propuesta del Senado, "elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos" y "entre abogados y otros juristas".

El ministro de la Presidencia ha rechazado la reforma que propone para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ, un papel que ahora recae en el Parlamento, y ha reclamado que el PP acate la Constitución y pacte la renovación de este órgano, en funciones desde hace más de mil días.

En concreto, el PP pide que los magistrados elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial, los que se eligen entre jueces en activo, y que el Parlamento elija los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio.