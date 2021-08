Casado pide la comparecencia en el Congreso de Sánchez para explicar el "repliegue" de España en Afganistán

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar el "repliegue" de España en Afganistán después de la victoria talibán.

"La victoria talibán en Afganistán es una grave derrota para los aliados occidentales contra el terrorismo islámico y a favor de los derechos humanos sobre todo de las mujeres", ha escrito Casado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press en el que ha añadido: "Sánchez debe informar al Congreso del repliegue y la posición de España como harán hoy Merkel y Johnson", en referencia a los primeros ministros de Alemania y Reino Unido.

El Gobierno enviará este lunes dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press.

No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.