Casado pide dimisión de Celaá por "desprecio" a familias con síndrome de Down

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este jueves la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, a la que acusa de despreciar a las familias con hijos con síndrome de Down por un comentario al diputado del PP Juan José Matarí, padre de una joven con síndrome de Down.

El PP también ha registrado una petición de reprobación contra la ministra, que este jueves ha pedido disculpas por si las palabras que pronunció ayer en la sesión de control al Gobierno "pudieron ofender" al diputado del PP.

Casado ha pedido la dimisión de Celaá en un mensaje donde cuelga un vídeo de Andrea Matarí, la hija del diputado del PP, y sostiene que ha forjado "su futuro mejor gracias a la educación especial".

"Pedimos la dimisión de Celaá y registramos su reprobación por sus palabras y su desprecio a tantas familias a las que ha ofendido", ha agregado Casado, junto a un vídeo en el que Matarí explica su trayectoria educativa y laboral y defiende la necesidad de los colegios de educación especial.

El comentario que esta formación reprueba se produjo ayer en la sesión de control al Gobierno, cuando el diputado popular Juan José Matarí preguntó a Celaá acerca de si la última ley educativa aprobada por el Gobierno, la Lomloe, respetaba la Constitución, y denunció que esta norma no defiende la educación especial.

En este contexto, Matarí explicó que una hija suya de 25 años y con síndrome de Down había conseguido su plena inclusión social y laboral gracias a que su formación ha sido adaptada a sus capacidades. En su turno de contestación, la ministra Celaá afirmó que la Lomloe está "exquisitamente anclada en la Constitución" y que destina "más recursos a los centros ordinarios para tratar precisamente la educación especial. ¿Eso es estar al margen de la Constitución?". También acusó al diputado de no tener ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. "Usted no sé de qué habla", le dijo.

La ministra ha explicado hoy a través de Twitter que su respuesta se centraba en la pregunta del diputado, que le acusaba de legislar contra la Constitución.

"Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia", ha explicado en un mensaje donde ha sostenido que su "compromiso con las personas con discapacidad y sus familias es inequívoco" y que "la Lomloe garantiza el derecho de todos a la mejor educación, tanto en centros ordinarios como especiales".

La ley Celaá no prevé el cierre de la educación especial, sino que se fija como objetivo que en diez años los centros ordinarios tengan recursos para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad y garantiza el apoyo a los centros de educación especial, para que además de atender a alumnos sean referentes para los ordinarios.