Casado pide a Sánchez aprobar en 15 días un plan jurídico y cree que es "inmoral" si no actúa por evitar coste electoral

Dice que el Consejo de Estado da "la razón" al PP cuando reprocha al Gobierno la falta de una legislación adecuada frente a la pandemia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que están "a tiempo" de "aprobar en 15 días" un plan jurídico que permita dar amparo a las comunidades autónomas cuando termine el estado de alarma el 9 de mayo. Dicho esto, ha subrayado que sería "inmoral" si no actúa y no hace estas reformas legislativas porque lo que quiere es que "la responsabilidad la asuman las comunidades" frente al coronavirus y "no tener dañada la reputación electoral".

Así se ha pronunciado en la inauguración de la jornada "Reformas en políticas y gestión sanitarias" que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad, en la que también ha participado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y que se ha celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial de España.

Casado ha señalado que hay que dar "respuesta legal" para tener un marco de lucha contra la pandemia y ha recalcado que ya en abril del año pasado el PP presentó su "plan b jurídico" para no tener que recurrir al estado de alarma.

Según ha explicado, el ordenamiento jurídico español permite llevar a cabo una regulación "sin recurrir a la excepcionalidad constitucional". A su entender, "no se puede estar nueve meses con estado de alarma, sobre todo cuando el Gobierno se retira y se mete en el burladero de las comunidades autónomas".

De hecho, ha señalado que en la propia Ley del estado de alarma de 1981 dice que es "de aplicación para epidemias pero cuando se alargan en el tiempo se tiene que aplicar la Ley de enfermedades infecciosas, que ya no existe", por lo que habría que recurrir a la vigente "legislación ordinaria".

En este sentido, ha subrayado que el PP planteó una reforma exprés del artículo 3 de la Ley 3/86 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública que permitiría dar "mayor concreción" a la limitación de movimientos y derechos fundamentales.

"Claro que una Ley orgánica puede limitar derechos. ¿O es que el Código Penal no es una Ley orgánica?", ha interpelado, para indicar que la reforma que propuso el PP era una "copia" del Reglamento de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias.

Casado ha indicado que además el PP propuso una modificación de la Ley de lo Contencioso Administrativo para que los que "entendieran" ante cualquier reclamación por esa limitación de derechos fueran los Tribunales Superiores de Justicia. A su entender, eso evitaría que hubiera "arbitrariedad" por la "disparidad de criterios" de las audiencias provinciales.

El presidente del PP ha subrayado que esas reformas "tardarían en hacerse quince días si se hace por procedimiento de urgencia y artículo único". "Yo lo que digo es que a tiempo estamos de aquí al 9 de mayo de hacerlo porque ese día las CCAA no van a tener ningún marco legal", ha dicho.

Casado ha insistido en que el Gobierno "está a tiempo" y si no se hace el PP pensará que "la salud no importa y que a lo mejor lo que más importa es no dar la razón a la oposición o no tener que reconocer que durante un año se ha querido gobernar por decreto y estado de alarma para evitar responsabilidades en los tribunales".

"A lo mejor lo que se quiere es que la responsabilidad las asuman las CCAA para intentar no tener dañada la reputación electoral por un Gobierno y eso es sencillamente inmoral con 100.000 muertos y tres millones de contagiados en un país como España", ha proclamado.

EL PP DESTACA LO QUE DICE EL CONSEJO DE ESTADO

Precisamente este jueves, varios cargos del PP --entre ellos el propio Casado-- han destacado que el propio Consejo de Estado está recriminando al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos la falta de una legislación adecuada para afrontar el coronavirus como, según señalan, lleva demandando el PP desde hace meses.

El PP se ha hecho eco del informe del Consejo de Estado que pone el acento en que no haya una ley estatal para la pandemia y que ha realizado al analizar un posible recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega 8/2021 de Salud en la que se incluye la posibilidad de obligar a las personas a vacunarse.

En el dictamen dice que el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado "sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".

"El Consejo de Estado nos da la razón, tras un año pidiendo un plan b jurídico contra pandemias", ha asegurado Casado a través de Twitter, para añadir que si Sánchez no aprueba ese marco jurídico será "responsable de que las autoridades sanitarias no tengan herramientas contra rebrotes",

En línea similar se han pronunciado también a través de las redes sociales el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. "Sugiere adecuar Ley Orgánica 3/1986, como venimos proponiendo a Sánchez desde el PP. Háganlo, rectifiquen. Están a tiempo", ha manifestado la dirigente 'popular'.