Casado pide a Sánchez que deje de "insultar" al PP con el CGPJ y escuche a Europa: "El insumiso constitucional es él"

Dice desde Berlín que la "pelota está en su tejado" porque pueden renovar ya si acepta que 12 vocales sean elegidos por los jueces

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "insultar" al PP en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y atienda lo que dice Europa, la Comisión de Venecia, la Constitución y los jueces, que, según ha recalcado, es lo mismo que defiende su partido. A su entender, el presidente del Gobierno es el "insumiso constitucional" y no hace "política de Estado" con la Justicia.

"Él cree que política de Estado es la sumisión: que la oposición diga lo que yo quiero y si me lleva la contraria, la insulto. Eso sí, como me apoyé por responsabilidad, lo utilizo, la sigo insultando y me hago más fotos sobre ese tema. Esto ya no se puede aguantar en España", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Berlín tras asistir a un encuentro de líderes del PPE, un día después de que Sánchez elevara aún más el tono contra el líder del PP por su negativa a negociar la renovación del CGPJ y le "exigiera" acabar con su "insumisión inconstitucional" y cumplir con su "responsabilidad".

EL PP, "EL ÚNICO PARTIDO QUE DICE LA VERDAD"

Casado ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de insultar al PP, que es el único partido que dice la verdad y está velando por los intereses de los españoles". Y ha añadido que la "insumisión constitucional es ir contra las sentencias del Supremo como ha hecho Sánchez", "atacar al Tribunal Constitucional" tras su fallo sobre la pandemia o "pactar con Bildu".

"El insumiso constitucional es Sánchez y no sé como no se le cae la cara de vergüenza teniendo lo que tiene en el Gobierno, para encima intentar culparnos a nosotros de ese bloqueo y esa radicalidad", ha resaltado, para añadir que en Europa no hay otro Gobierno tan "radical" como el que hay en España.

El presidente de los 'populares' ha señalado que para renovar el CGPJ hay respetar lo que pide Europa, la Comisión de Venecia, la Constitución y los jueces, que es lo mismo que pide el PP. "No es tan difícil", ha exclamado.

En este punto, ha indicado que el comisario europeo de Justicia y un informe de junio sobre el Estado de Derecho apunta a que hay una "percepción de politización en la fórmula de elección de los vocales del CGPJ".

Casado ha asegurado que si el Gobierno "cumple la única condición" que le pide su partido, que es "reforzar la independencia judicial y dejar que los jueces elijan a los jueces", podrán renovar los órganos constitucionales "de inmediato". A su juicio, hay que "respetar el Estado de Derecho, la independencia judicial y la separación de poderes".

Ha insistido en que si Sánchez quiere desbloquear la renovación de los órganos constitucionales pueden celebrar una reunión "ya" y ha recordado que llevan sin hablar desde el pasado mes de mayo, cuando él mismo le llamó por la crisis migratoria en Ceuta.

BUSCA "OCUPAR TODOS LOS PODERES"

El jefe de la oposición ha acusado una vez más a Pedro Sánchez de querer "ocupar todos los poderes y anular a la oposición", así como "acallar al Parlamento". "Y pretende que encima le demos las palmas", ha enfatizado.

Casado ha señalado que el PP se siente "respaldado por Europa" sobre sus peticiones de reforzamiento de la independencia judicial y ha explicado que si no hubiera sido por el PP, que en octubre denunció la reforma que quería hacer Sánchez para elegir el CGPJ con la mayoría de Podemos y del PSOE, esa modificación hubiese salido adelante.

En este punto, ha subrayado que la "pelota está en el tejado" del Gobierno. "No hay marcha atrás. Es Sánchez el que tiene que mover ficha, desbloquear y dejar de intentar politizar la Justicia y arremeter contra la separación de poderes", ha manifestado.