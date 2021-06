Casado pide a Sánchez "intensificar" la relación con Marruecos para resolver una crisis de la que lleva avisando un año

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "intensificar" la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola.

Tras señalar que el PP lleva "avisando" desde hace un año" de lo que podía pasar con Rabat, ha calificado de "torpeza tremenda" la entrada en España con "identidad falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Habría que intensificar esas relaciones y resolver una crisis en la que algunos llevamos avisando desde hace un año", ha declarado Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha aludido a las declaraciones que estos últimos meses había realizado el exvicepresidente Pablo Iglesias que habían disgustado al país vecino.

Casado ha recordado que cuando se vio hace seis meses con la embajadora de Marruecos, el PP ya dijo que era "difícil enfadar a Marruecos, Argelia y al Frente Polisario a la vez" pero que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo estaba consiguiendo. A su entender, el Ejecutivo debe tener una posición internacional "más responsable".

Además, ha indicado que habló con Pedro Sánchez hace dos semanas a raíz de la crisis migratoria en Ceuta pero se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo no haya vuelto a contactar con él. "Me dijo que me iba a informar de esto puntualmente y hasta hoy", ha proclamado el presidente del PP.

