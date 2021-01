Casado pone en duda la encuesta del CIS sobre Cataluña y acusa a Tezanos de "mover estados de ánimo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha puesto en duda la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves al tiempo que ha acusado al presidente de la institución, José Félix Tezanos, de "mover estados de ánimo" de cara a los comicios catalanes.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Casado ha asegurado que Tezanos podría haber tenido "un poco más de pudor" a la hora de publicar la encuesta que, según el líder del PP, se suele realizar "el día que arrancan las elecciones". La encuesta elaboró con 4.106 entrevistas entre el 2 y el 15 de enero, justo después del anuncio de que Illa sería candidato del PSC y antes de que el Govern decidiera aplazar las elecciones del 14 de febrero y la posterior suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"Lo que más me preocupa es el 40% de las personas que dice que no saben o no contestan y que están completamente desconectados de la política o que no saben a quien votar", ha reconocido Casado que, con todo, cree que la encuesta no presenta "novedades en el frente".

Para el líder de los 'populares', la encuesta demostraría que solo hay dos alternativas en los comicios autonómicos: "Puede pasar que ERC presida y el PSC lo apoye o que Illa presida a las órdenes de ERC".

Así, Casado ha evitado responder si el PP apoyaría a Illa para evitar un gobierno independentista. "Si hacemos hipótesis, podríamos decir* ¿y si el PP saca 20 escaños?", se ha preguntado.

ILLA, MÁS PENDIENTE "DEL PSC QUE DE LAS PCR"

En este contexto, el presidente del PP ha querido destacar que su partido "gana posiciones" y ha lamentado la posición de Illa, un "señor que ha estado más pendiente del PSC que de las PCR y más de los votos que de las vacunas".

"Y lo digo con pesar", ha reconocido Casado, que ha explicado que en países como Chile o Nueva Zelanda los ministros de Sanidad presentaron su dimisión por datos no tan graves como los de España durante la primera ola.

En esta línea, Casado ha recordado que el propio Illa no quiso contestarle en sede parlamentaria después de ser preguntado sobre la concesión de contratos a "proveedores cercanos al PSC a los que se les pagó siete millones de euros" que trajeron a España "mascarillas defectuosas y test falsos".

"A mi me dice eso el líder de la oposición siendo yo ministro y yo salgo y digo, oiga, presidenta del Congreso, retire esas acusaciones infundadas. Y no me contestó. Luego se lo dije a Pedro Sánchez la siguiente semana y no me contestó. Queremos saber por qué dijeron que había un comité de expertos y no lo hay, por qué no conocen el número de muertes, por qué el plan de vacunación no funciona", ha zanjado.