Casado(PP) cree que los "insultos" de Iglesias a países europeos "complican" la negociación del fondo de recuperación

Reitera que la "debilidad, radicalidad e inestabilidad del Gobierno de España, cotiza a la baja en Europa"

VITORIA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este viernes que para la negociación del Fondo Europeo de Recuperación el PP propone "transversalidad y moderación" y ha advertido de que "no es un buen consejero, ni buen compañero de viaje que Pablo Iglesias ande insultando a varios países". "Insultar a países como ha hecho hoy Pablo Iglesias llamándoles paraísos fiscales, nos complica la negociación del Fondo Europeo de Recuperación", ha insistido.

En el acto de cierre de campaña de la coalición PP+Cs en el País Vasco celebrado en Vitoria, Casado ha afirmado a que lamenta que "España no haya podido colocar al presidente del Eurogrupo", tras la derrota de la vicepresidenta Nadia Calviño frente al irlandés Paschal Donohoe en la votación celebrada este pasado jueves.

El líder del PP ha destacado que "afortunadamente la hemeroteca, ha visto cómo el PP apoyaba a Calviño, desde hace semanas" y ha hecho referencia a las publicaciones que han realizado en redes sociales, tanto él mismo como "incluso exministros y excomisarios del PP que no recibieron apoyo del PSOE".

"No ha podido ser, pero nosotros no vamos a hacer como ellos y no nos vamos a regodear ni a decir que es una debilidad de España como dijo Pedro Sánchez hablando de lo que pasó con la candidatura de Luis de Guindos", ha reprochado citando también casos como el de Arias Cañete o cuando pidieron la dimisión de Loyola de Palacio "por pelear por el campo español".

Casado ha defendido que "no todos somos iguales" y ha asegurado que en el PP "son patriotas". "Igual que defendimos a Javier Solana, Josep Borrell, Joaquín Almunia, y defendimos hasta a Magdalena Álvarez, y no nos opusimos ni a que Leire Pajín ni Bibiana Aído fuesen a Naciones Unidas, que ya es mucho defender. Ahora lo único que decimos es que no nos pidieron ayuda o una estrategia para hacer causa común y no nos agradecieron nuestras muestras de apoyo sino todo lo contrario, mintieron", ha criticado.

"DEBILIDAD Y RADICALIDAD"

Para el líder del PP "esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del Gobierno de España, cotiza a la baja en Europa" y cree que "la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel de oso antes de cazarlo, o de insultar a países como ha hecho hoy Pablo Iglesias llamándoles paraísos fiscales, nos complica la negociación de ayer y la negociación del Fondo Europeo de Recuperación".

"Creen que todo se hace a golpe de titular, de propaganda y de BOE, y así no se hacen las cosas en el mundo", ha subrayado antes de defender que es necesario "ser humilde, dar la mano a un colega europeo y cumplir los compromisos porque "cuando te toman la matrícula porque no has defendido a tu candidato, como pasó con Frans Timmermans, o porque has incumplido la previsión de déficit" en Europa "tienden a desconfiar".

Por ello, para la negociación del Fondo Europeo de Recuperación el PP propone "transversalidad y moderación" porque cree que "no es un buen consejero, ni buen compañero de viaje que Pablo Iglesias ande insultando a varios países".

Asimismo, ha señalado que los países autodenominados frugales "que supuestamente quieren el mal de España" al rechazar las transferencias del fondo de recuperación, "son socialistas". "Ya no les funcionan ni sus propias mentiras", ha indicado.

Casado ha reiterado que el PP apuesta por "ir juntos en Europa" y ha advertido de que "no es una buena noticia que España no tenga más peso en Europa". "Necesitamos que Europa tenga más peso en España y en eso, el PP va a remar a favor y vamos a pelear por los intereses nacionales en la reconstrucción después de una gestión económica muy mejorable".

En este sentido, ha subrayado que el PP "no solo está en la negociación del fondo sino que es quien ha lanzado la negociación" porque el programa es de Ursula von der Leyen, del PP europeo, la presidenta de turno que negocia el paquete es Angel Merkel, del PP europeo", entre otros responsables populares en Europa. "Por nuestra parte no ha faltado el apoyo, lo que ellos nos negaron. Ahora bien, hay que ser solvente, creíble y humilde", ha reiterado.