Casado (PP) rechaza los indultos delante de los empresarios catalanes y avisa de que pueden generar "más frustración"

Critica que se concedan sin arrepentimiento y que se amenace con la reincidencia

Ve una "gran noticia" que el Rey "esté y mucho en Cataluña" y alude al cariño que se le demostró anoche en la cena del Círculo de Economía

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves en Barcelona que "no se puede aceptar un golpe de legalidad", en referencia a los indultos a los presos independentistas, un paso que a su entender puede generar "más frustración en el futuro". Además, ha subrayado que Cataluña no tiene un problema de democracia sino de cumplimiento de la ley.

Así se ha pronunciado en su intervención en la ponencia sobre 'Los retos de la economía española' en la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, que se celebra en el Hotel W de Barcelona, en el que ha estado acompañado por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el secretario general del PP de Cataluña.

"No podemos aceptar que se hable de dar un golpe a la legalidad con magnanimidad, de justicia como venganza, ni de que la ruptura de la unidad nacional puede ser concordia ni de una sentencia como castigo", ha afirmado Casado, que ha criticado que se concedan unos indultos sin arrepentimiento, y que se amenace con la reincidencia.

Tras apelar a trabajar por la concordia en toda España, ha añadido que la sublimación de la concordia fue la Constitución, "y la sublimación del diálogo es la ley, en los cauces que marca la democracia".

SOLO BOLIVIA PERMITE EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

Así, ha advertido de que la posible concesión de los indultos a los presos independentistas puede generar "más frustración en el futuro", y ha asegurado que sólo la Constitución de Bolivia permite el derecho de autodeterminación tras haber desaparecido en la de Somalia y Yugoslavia.

A los que defienden que los catalanes tienen derecho a decidir sobre el resto de la configuración de España, Casado ha preguntado cómo se decide quién es catalán y la cuestión sobre la que se quiere decidir: "¿Se decide que Cataluña puede no ser parte de España? ¿O que Barcelona no quiere ser parte de Cataluña? ¿O que Badalona no quiere ser parte de la provincia de Barcelona?".

Para el presidente del PP, en Cataluña no hay un problema de que no se haya votado, y defiende que sólo trabajando juntos en una misma dirección se podrán resolver las cuestiones que afectan a los catalanes.

"JAMÁS HARÉ NADA CONTRA CATALUÑA. YO QUIERO A CATALUÑA"

"Jamás haré nada en contra de Cataluña, yo quiero a Cataluña, y porque la quiero, quiero que recupere la prosperidad y que las empresas vuelvan, todas, y que no haya más confrontación en la calle pero no haciendo cesiones que solo traerán frustración en el futuro, y que lo hagamos dentro de la ley", ha reivindicado.

En su opinión, cuando se ha contrapuesto democracia y ley, con el argumento de que al margen de la ley lo más importante son los votos, "se ha dado lugar a los regímenes más terribles en la historia".

"No hay democracia sin ley, porque la ley es la que nos ampara dentro de la democracia No es una cuestión de ir en contra de Cataluña, y sí a favor de todos los catalanes", ha subrayado.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Sin mencionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que "ni siquiera ve convicción" en su eventual decisión de indultar a los presos independentistas y sí una estrategia para permanecer más tiempo en el poder porque, a su juicio, hace dos años decían lo contrario.

Según Casado, no pueden avalar como descompresión del conflicto medidas "que no están garantizadas o amparadas por la ley actual, como ir en contra de un informe del Tribunal que hizo la sentencia de un proceso que fue público".

A su juicio, hay que mandar el mensaje de que todos los ciudadanos están sujetos a la ley y no caer en la discrecionalidad: "¿Si hiciéramos un referéndum, y dijéramos no vamos a pagar impuestos, valdría la voluntad reflejada en las urnas frente a la ley que nos obliga a nuestras responsabilidades fiscales? O que queremos conducir por autopistas a 200 km/h ¿sería legitimo o democrático porque ha sido refrendado en las urnas?"

SOBRE LA PRESENCIA DEL REY EN CATAÑUÑA

Tras la presencia el miércoles de Felipe VI en Cataluña este miércoles, donde asistió a la cena del Cercle d'Economia, el presidente del PP ha asegurado que es "una gran noticia que el Rey de España esté y mucho en Cataluña" y ha aludido al "cariño" que se le demostró anoche "en esta sala".

Todo ello después de la polémica que generó que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidiera delegar la presencia en esta cena al vicepresidente, Jordi Puigneró, y que éste finalmente lo declinara también, con lo que finalmente asistió la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà y la de Acción Exterior, Victòria Alsina.

Finalmente, el presidente catalán coincidió con el rey en un encuentro previo con empresarios, se saludaron y posaron juntos con otras personalidades para una foto y Vilagrà, en la cena, habló unos minutos con el regente y le trasladó que hay "3.000 personas represaliadas pendientes de juicio injustamente o enjuiciadas", según fuentes del Govern.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.