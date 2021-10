Casado pregunta a Sánchez si excarcelará a 200 terroristas para los PGE y el presidente le recuerda que rige la ley

El jefe del Ejecutivo dice que le llena de "dolor" que el PP plantee estas cuestiones y dice que el PSOE "nunca" usó el terrorismo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que Pedro Sánchez "ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo al acercar a un centenar de etarras con delitos de sangre" y ha subrayado que "no se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes". Por eso, le ha preguntado si va a "sacar de la cárcel a 200 terroristas" para que Bildu apoye los Presupuestos. "Responda, sí o no", le ha espetado.

En su respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que respondía a su pregunta con un "no rotundo" y ha dicho que le llenaba de "dolor" que el PP plantee esa posibilidad porque sabe que en Estado de Derecho se rige por el "imperio de la ley".

Este rifirrafe parlamentario se produce el mismo día que se cumplen 10 años del cese definitivo de la violencia de ETA y después de que Arnaldo Otegi haya relacionado la aprobación de las cuentas públicas con la situación de los presos de ETA. "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo", aseguró el coordinador de la izquierda abertzale.

Diez años después de que ETA anunciara el fin de su actividad criminal, la banda terrorista se reduce a una veintena de huidos y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya al País Vasco, gracias a la decisión de poner fin a la política de dispersión por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

CASADO EXIGE A SÁNCHEZ ROMPER CON BILDU

En su intervención, Casado ha recordado en el Pleno del Congreso las declaraciones de Pedro Sánchez en campaña electoral cuando garantizaba que el PSOE no pactaría con Bildu y decía públicamente que esa pregunta "ofendía". "¿Por qué nos engañó?", le ha preguntado.

Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "haber dejado atrás a las víctimas del terrorismo al acercar a un centenar de etarras con delitos de sangre" y ha subrayado que "no se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes". "Como le dijo Múgica, es mejor perder votos que perder el alma", ha enfatizado.

Tras resaltar que a ETA la derrotó las fuerzas policiales y el Poder Judicial, "no las cesiones de Zapatero a Otegi", ha recalcado que Otegi "no es un hombre de paz sino un terrorista". "¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los Presupuestos como ha dicho Otegi? ¿Responda sí o no?", ha enfatizado.

También ha emplazado a Sánchez a aclarar si defiende lo que ha dicho Otegi sobre el expresidente Felipe González y los GAL. A su entender, lo que tiene que hacer Bildu, el "socio" del Gobierno, es condenar a ETA, acabar con los "homenajes a criminales y colaborar con la Justicia para esclarecer 300 asesinatos".

"Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada, a las víctimas del terrorismo les debemos todo: memoria, dignidad, verdad y justicia", ha reclamado Casado a Sánchez, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

SÁNCHEZ: "EL PSOE NO HA UTILIZADO NUNCA EL TERRORISMO"

Tras el interrogante de Casado acerca de si excarcelará a 200 terroristas, Sánchez ha asegurado: "Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo". Y ha recalcado después que el PSOE "no ha utilizado nunca" el terrorismo cuando existía ETA, por lo que tampoco lo hará 10 años después de su desaparición.

El presidente del Gobierno ha echado en cara a "la derecha" que no sienta esa derrota de la banda terrorista como "una victoria" de la democracia y traslade una visión "amarga" de uno de los "grandes logros de la democracia española como es el fin para siempre del terrorismo etarra".

Sánchez ha resaltado que el hecho de que Casado haga estas preguntas le llena de "dolor" porque "sabe perfectamente" como funciona el Estado social y democrático de derecho en España y "lo que impera es el imperio de la ley".

Poco después, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente del Gobierno ha destacado que hace 10 años la sociedad española, la democracia y la razón vencieron al terrorismo. "El fin de ETA cambió el rumbo de España, que inició una nueva etapa de convivencia y unidad. Hoy, el recuerdo de las víctimas debe ser el motor que nos siga guiando hacia un país en libertad", ha manifestado.

CASADO: "NO ESTÁ DEJANDO A NADIE EN PIE"

En la sesión de control, Casado y Sánchez también se han cruzado reproches por la situación económica. El jefe de la oposición ha afirmado que el Gobierno presume de no dejar "a nadie atrás" pero "no está dejando a nadie en pie" tras la subida de un 20% de la cotización a autónomos, el incremento de un 30% del combustible y de la luz en un 300% y un posible peaje en las carreteras.

También ha censurado que, tras tres años de gobierno, el único plan de futuro de Sánchez sea abolir la prostitución y derogar la reforma laboral que "usa para los ERTE y la ley de Seguridad Ciudadana --conocida como 'Ley Mordaza'-- con la que expulsa a miles de inmigrantes.

Y ante reforma de la Constitución apuntada por Sánchez en el Congreso del PSOE, ha rechazado abrir esa reforma con la que está "cayendo" en Cataluña y le ha acusado de buscar solo "contentar" a los separatistas. A su juicio, la Carta Magna "no es el problema, es la solución, y no hay que reformarla, basta con cumplirla". "Si se pone del lado de los que la atacan, en lugar de quienes la acatamos, se le cae la careta de socialdemócrata moderado que ya no se cree nadie", ha enfatizado.

SÁNCHEZ: "EL GOBIERNO TRABAJA POR UNA RECUPERACIÓN JUSTA"

El presidente del Gobierno le ha respondido entonces que su Ejecutivo trabaja por una recuperación económica "justa" que llegue "a todas las capas de la sociedad y a todos los territorios". De hecho, ha destacado que con la crisis de la Covid han recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia "en tan solo un año y medio".

Sánchez ha señalado que también es un logro del Gobierno y la democracia "consolidar" el pilar del Ingreso Mínimo Vital que está "beneficiando a 800.000 compatriotas", entre ellos "más de 350.000 niños y niñas para frenar y reducir una de las pobrezas más lacerantes, que es la pobreza infantil".