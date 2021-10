Casado, sobre Puigdemont: la Justicia italiana ve indultos y a socios de Sánchez

Madrid, 4 oct (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha vinculado la decisión de la justicia italiana de suspender la entrega del expresident catalán Carles Puigdemont con la situación política en España, porque lo que ven "que en España se indulta y que en España dicen bueno, sí, es que estos son mis socios".

El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha decidido suspender el procedimiento de entrega de Puigdemont a la espera de que se pronuncie la justicia europea sobre la inmunidad del líder independentista y la cuestión prejudicial.

"Si los países de nuestro entorno ven que (Pedro) Sánchez está gobernando gracias a Puigdemont y que indulta a los socios de Puigdemont, ¿Qué van a hacer? pues no meterse en líos", ha afirmado el líder de la oposición en una entrevista con Televisión Española.

Y, al ser preguntado sobre si en ese caso los jueces italianos están politizados, ha aludido a un "impulso político en las decisiones que toma la justicia de cada país que evidentemente ve la prensa y ve lo que está pasando"

Lo ha comparado con las condenas a Batasuna como organización terrorista que llegaron "cuando hubo un impulso político de las instituciones europeas".

Casado ve al Gobierno no sólo con los brazos cruzados, si no poniendo "palos en las ruedas" porque en su opinión Sánchez está deseando que Italia no entregue a Puigdemont porque reventaría la legislatura.

Ha criticado además que la Abogacía del Estado considere, al contrario que el Tribunal Supremo, que la euroórden contra el expresident no está activo.

También ha defendido Casado la actuación del Gobierno del PP el 1 de octubre de 2017 ante el referéndum ilegal porque, ha dicho, es compatible criticar que hubiese votaciones ilegales y las fuerzas públicas tuviesen que intervenir y sostener que había que responder.

Sobre la renovación institucional, ha reiterado que sólo renovará el Consejo General del Poder Judicial si se acomete una reforma de su sistema de elección para garantizar la despolitización y que "los jueces elijan a los jueces".

"Ni lo sé ni me importa", ha afirmado al ser preguntado por qué el PP no lo hizo cuando tenía mayoría absoluta y ha sostenido que él está ahora en el PP para mejorar lo cosas que se hicieron mal.