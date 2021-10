Casado rechaza reformar la Constitución y censura que Sánchez quiera derogar la reforma laboral y la 'Ley Mordaza'

Ve un "error" abrir la Carta Magna con la que está "cayendo en Cataluña" y dice que solo busca "dar encaje" a los independentistas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado duramente este lunes que la agenda de Pedro Sánchez para España consista en abolir la prostitución y derogar la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', algo que a su juicio, no es "ni más moderado ni más socialdemócrata" sino "más radical". Además, ha rechazado abrir la modificación de la Constitución "con la que está cayendo en Cataluña" y ha avisado que ese paso solo busca "dar encaje" a los independentistas.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Casado no ha dado credibilidad a los mensajes de Pedro Sánchez en el 40 Congreso del PSOE defendiendo la moderación y la socialdemocracia. A su entender, "si quiere girar a la moderación, que rompa con Podemos, los independentistas y Bildu", de forma que "cumpla con la unidad nacional, la Constitución y las reformas" que exige Europa.

Es más, ha subrayado que si Sánchez es "tan moderado" mañana mismo "romperá" el Gobierno del PSN con Bildu y "gobernará con España Suma" y Javier Esparza, al tiempo que pondrá fin a la "mesa por la independencia y la amnistía" con ERC e impulsará "una batería de reforzamiento institucional" con el PP.

De la misma manera, Casado señalado que también dirá a Podemos que "se acabó" y no pueden "negociar un Presupuesto ruinoso". "Pero no va a hacer nada de eso porque dice una cosa y hace la contraria. Lo que pido es sinceridad porque estamos hartos ya de engaños", ha proclamado.

SE LE HA CAÍDO "LA CARETA"

Tras afirmar que la gente ve que al jefe del Ejecutivo se le ha caído "la careta", ha resaltado que no es "ni más moderado ni socialdemócrata" sino "más radical". De hecho, ha ironizado con que este fin de semana ha habido dos premios de narrativa: el Planeta y el de "las mentiras" de Pedro Sánchez. "¿Por qué me tiene que recetar a mi moderación si no hay otro Gobierno más radical"?"

Además, ha avisado a Pedro Sánchez que "no es moderado derogar la reforma laboral o la Ley Mordaza" máxime cuando, según ha recalcado, "ha utilizado un millón de veces" esta última norma durante la pandemia "para hacer caja". Según ha dicho, él lo que no entiende "es la hipocresía".

También ha advertido de que si Sánchez quiere "girar a la centralidad y la moderación" debe cumplir con Europa y, a su juicio, el camino no es derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy que ha creado "tres millones de empleos". "Pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que dijo va directamente contra el memorándum de la Comisión Europea del 6 de junio de 2021", ha enfatizado.

Por todo ello, ha insistido en censurar que la agenda del Gobierno consista en derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza o abolir la prostitución "con cinismo y falsedad", en alusión a uno de los casos que se investiga en Andalucía con una parte que se gastaba "en burdeles". "Si esa es la agenda que tiene, mejor que deje paso a otros y gestionemos esta crisis y un país que ha perdido el pulso", ha defendido.

"NO HACE FALTA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN"

Casado ha rechazado la reforma de la Constitución que plantea Pedro Sánchez "con la que está cayendo en Cataluña". A su entender, estarán cometiendo "un error" si se abre el texto constitucional, que recoge "la solución a la unidad nacional y a la igualdad y libertad de los españoles".

En este punto, ha resaltado que el presidente del Gobierno lo que pretende con esta modificación constitucional es "dar encaje a sus socios independentistas" y ha recordado que en campaña prometió no pactar con ellos y "traer a España" al expresidente Carles Puuigdemont.

"No hace falta reformar la Constitución para que Sánchez saque otro conejo de la chistera para hacerse socialdemócrata cuando está gobernando con los de Podemos, Bildu y ERC. Con que la cumpla es suficiente", ha proclamado, para añadir que el PP es "un partido serio" y "no está con ocurrencias".

Casado ha señalado que el PP se ha opuesto a que se modifique el artículo 49 que define "a los discapacitados como disminuidos" no porque rechace que "se cambie esa palabra sino porque han metido tres párrafos que no vienen a cuento". "Si quieren cambiar la palabra, mañana mismo", ha apostillado.

NO SE CREE LA UNIDAD VISUALIZADA POR EL PSOE

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a cambiar la Carta Magna para que si, nace un varón, la hija de Rey sea la heredera, Casado ha subrayado que si naciera un niño él sería el primero que diría que esa reforma hay que "hacerla de forma urgente" como se hizo la reforma del artículo 135 en su día "cuando España estaba al borde del rescate".

Asimismo, Casado ha reprochado su "hipocresía" a Pedro Sánchez, que se presenta como un presidente del Gobierno "Frankenstein" pero luego homenajea" a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acuño este término para definir lo que lo que planteaba el hoy presidente del Gobierno en su primera etapa como secretario general del PSOE.

El presidente del PP tampoco ha dado credibilidad a la unidad visualizada por el PSOE en su Congreso tras las críticas que le hizo Felipe González a Pedro Sánchez en el pasado. "Lo dicen de mi Aznar y Rajoy y tendríamos una semana de auténtica conmoción interna en el Partido Popular. Por tanto, no vi tanto cierre de filas", ha aseverado.

"NO DEJAN DE MENTIR" EN LA ECONOMÍA

Casado ha criticado también la gestión de Sánchez en materia económica con la Ley de Vivienda o su actuación con el precio de la luz, así como que pretenda dar un "cheque" a los jóvenes de 18 años para "comprar videojuegos a ver si le votan". Además, ha alertado de que el Gobierno cuadrará las cuentas públicas a "martillazos", tras el aumento de la deuda y el déficit estructural de España.

"Para que esto se recupere de verdad, se tiene que hacer con competitividad, flexibilizando el mercado laboral y usando los fondos para reformas estructurales", ha manifestado. Tras asegurar que lo que está mandando el Gobierno a Bruselas "es falso", ha pronosticado que a Pedro Sánchez "le van a pillar" en Europa porque "llegará unmomento en que no se puede mentir a todos todo el tiempo".

Al ser preguntado en qué percibe que España hoy está quebrada, el líder del PP ha indicado que si la inflación hace que los bancos centrales tengan que dejar de comprar deuda o subir los tipos, "España está quebrada".

"A mi me pagan por decir lo que puede pasar", ha declarado, para agregar que el Gobierno "no deja de mentir" porque las previsiones del Gobierno están "mal" tras los datos ofrecidos por el INE y el PSOE está basando su acción en "una mentira perpetua".

En este punto, ha señalado que si el Gobierno "sigue falseando las previsiones de crecimiento, déficit, deuda y recaudación, España no podrá ser solvente por sí sola". "Y a día de hoy dependemos del BCE", ha abundado. ¿VUELTA DEL REY EMÉRITO?

Al ser preguntado si el rey emérito debe regresar a España, Casado ha afirmado que la actuación de Juan Carlos I en la Transición fue "fundamental" porque fue el "arquitecto de la reconciliación nacional".

Y sobre "las aclaraciones" que haya que hacer "por las investigaciones que se están produciendo", se ha referido a Felipe VI porque su acción ha sido "ejemplar" al decir que "se investigará lo que se tenga que investigar y que se darán todas las explicaciones".

En cuanto a que si el PP cree que debe volver, el presidente de los 'populares' ha asegurado que es algo que "le compete a él y la Casa Real ahora mismo decidir". "Pleno respeto a su decisión", ha dicho, para añadir que él cree que esa decisión será "compartida" con el Rey.