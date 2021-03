Casado reivindica un proyecto de largo recorrido frente a la polarización

Madrid, 23 mar (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este martes frente a su Junta Directiva un "proyecto de largo recorrido" y para "varias décadas" frente a una polarización que a su juicio va a dejar una "España devastada" y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar inestabilidad.

Casado ha reunido al mayor órgano de dirección del PP entre congresos tras el terremoto político por las mociones de censura fallidas en la Región de Murcia y en Castilla y León y el adelanto electoral en Madrid y ha pedido a los suyos no preocuparse ante las críticas.

"Han ido a por lana y han salido esquilados", ha asegurado Casado ante las mociones fallidas, tras denunciar que La Moncloa ha "intentado reventar buenos gobiernos y socavar la estabilidad".

Casado ha citado a Ortega para sostener que "vivir al día es morir cada atardecer" y que ellos no pueden morir "cada atardecer", por lo que ha pedido a los suyos no preocuparse por los tuits, los teletipos o las columnas que especulen sobre si tienen o no equipo o proyecto.

Considera el presidente del PP que sus adversarios han lanzado una "lata de gasolina para que la sociedad se polarice" pero "no lo van a conseguir" y ha defendido que tienen "las velas orientadas" y llegarán "aires de cambio muy pronto".

Sobre la unión del centroderecha ha reivindicado que debe hacerse por la base tras el no de Cs y Vox, a los que no ha nombrado, a la convergencia y ha apelado también a los "socialdemócratas avergonzados" frente al "sanchismo".

Además, ha asegurado este martes que le da "la risa" cuando le preguntan sobre cuál es el proyecto de su partido, porque es "el que ha tenido siempre" y lo ha resumido en cinco principios: España, libertad individual, propiedad privada, estado de derecho

Casado ha estado acompañado por su Comité de Dirección, con su número dos, Teodoro García Egea, a su derecha, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que han acudido presencialmente a la todavía sede del PP en la calle Génova.