Casado reprocha a los obispos su apoyo a los indultos y cree que deberían estar "preocupados por las colas del hambre"

Ve "grave" que el Gobierno "ya insinúe" que no recurrirá el fondo de la Generalitat y lo achaca a que lo tienen "agarrado por la solapa"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este viernes a los obispos su apoyo al diálogo tras los indultos a los condenados por el 'procés' y ha señalado que deberían estar "más preocupados por las colas del hambre" o la Ley de Eutanasia que ha aprobado el Ejecutivo. También ha criticado el respaldo de los empresarios catalanes, a los que ha recordado que el 1-O ha provocado una "ruina terrible", que sus compañías salieron de Cataluña para "mantener la cuenta de resultados de su empresa" y que la "seguridad jurídica cotiza en Bolsa".

"Yo siempre digo 'A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", ha manifestado Casado durante su intervención por vía telemática en las jornadas de verano 2021 organizadas por Sociedad Civil Catalana al ser preguntado si le sorprendió que la Conferencia Episcopal, los sindicatos o el Círculo de Economía de Barcelona se posicionaran a favor de los indultos.

Casado ha afirmado que "los obispos catalanes deberían estar mucho más preocupados por las colas del hambre en sus parroquias", "por la educación concertada y la libertad de elegir escuela también católica en Cataluña" o de "la eutanasia". "No sé si han tenido tiempo esos obispos de revisar la ley de la Eutanasia que ha aprobado Pedro Sánchez", ha resaltado.

Tras asegurar que las cuestiones políticas "las tienen que hablar los políticos", el jefe de la oposición ha dicho que no se siente "representado" por esas declaraciones de los obispos aunque él es "católico y practicante".

"Y lo digo claramente. Creo que la propia doctrina de la Iglesia, la del perdón, pide examen de conciencia, arrepentimiento y propósito de enmienda. Y nada de eso ha pasado ahora. Y creo que la Iglesia se tiene que ocupar de los desfavorecidos, que son los constitucionalistas que están sufriendo la violencia y la exclusión de una minoría radical independentista que cree que Cataluña es suya", ha enfatizado.

En cuanto a las declaraciones de los empresarios sobre los indultos, ha asegurado que el 'procés' ha provocado una "ruina terrible" para Cataluña, con "siete mil empresas que han salido para establecerse en otras partes de España", pérdidas de empleos y de imagen internacional.

"Aquellos empresarios que para mantener la cuenta de resultados de su empresa se fueron de Cataluña por culpa de los independentistas, no pueden ahora avalar que Sánchez mantenga su cuenta de resultados electoral con los independentistas a costa de que otros dejemos de opinar que hay que cumplir la ley", ha aseverado, para avisar que el cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica "cotizan en Bolsa".

EL PP RECURRIRÁ EL "FONDO DE REPTILES" DE LA GENERALITAT

El presidente del PP ha criticado que la Generalitat pretenda crear un "fondo de reptiles" para cubrir las fianza de los investigados por el Tribunal de Cuentas y que sea el contribuyente el que "pague la corrupción, la malversación y la prevaricación de los delincuentes condenados por el Tribunal Supremo".

"¿Se imaginan que el Gobierno de Jordi Pujol hubiera hecho un fondo de reptiles para pagar las indemnizaciones que el Tribunal de Cuentas hubiera impuesto al 'caso Palau'?, ha afirmado, para añadir que lo que se busca con ese fondo del Govern es "la malversación de la malversación".

Según Casado, el PP considera que con ese paso hay una "clarísima prevaricación" y por eso su formación va a denunciar por dos delitos: malversación y prevaricación, dado que actúan "a sabiendas de que es una resolución injusta" y el Govern "tienen la obligación de cumplir la ley". Por eso, ha avisado que "los que aprueben en Consejo de Gobierno este fondo pueden estar cometiendo también un delito".

El jefe de la oposición ha señalado que "lo grave de esto es que el Gobierno ya haya insinuado que no va a recurrirlo". "Es decir, que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo quiere recurrir", ha enfatizado, para recordar que se presentó a las generales de 2019 prometiendo a los españoles no dar indultos, penalizar el referéndum ilegal o traer a Carles Puigdemont a España.

Casado ha afirmado que Sánchez "lo incumple todo para permanecer en el poder" porque ha concedido los indultos "en contra del Tribunal Supremo, en contra de 14 informes de la Fiscalía y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que pide que el indulto lo solicite el condenado, haya arrepentimiento y acatamiento de la legalidad constitucional".

Además, ha proseguido, Sánchez impulsa una "inadmisible" mesa de diálogo con la Generalitat que, a su entender, va a hablar de la "amnistía". Todo eso, según Casado, a pesar de que los indultados aseguran públicamente que "lo volverán a hacer" y que seguirán "peleando por la independencia".

Casado ha señalado que ahora los independentistas pretenden que los españoles "paguen la corrupción de los independentistas" y saben que "tienen completamente agarrado de la solapa" al presidente del Gobierno y harán "lo que ellos le pidan".

"Si Sánchez tuviera un mínimo de coraje y de dignidad constitucional diría 'esto sí que no' y 'ahora mismo el Tribunal de Cuentas tiene todo el apoyo y ustedes van a pagar eso'", ha apostillado, para mostrarse convencido de que "no lo hará" porque "quiere estar en el poder a costa de todo y de todos".

Por todo ello, ha insistido en que el PP hará "lo que tiene que hacer" recurriendo "ante los tribunales ordinarios" porque "la Justicia en España, a pesar de lo que quiere Sánchez, sigue funcionando", según ha resaltado.

DEFIENDE EL PLAN DEL PP PARA CATALUÑA

Casado ha rechazado que se diga que el PP no tiene plan para Cataluña y que se limite a decir que "hay que cumplir la ley". "No es verdad que solo proponemos eso porque sí tenemos un plan para Cataluña", ha enfatizado.

Según ha explicado, ese plan apuesta por tipificar como delito el referéndum ilegales; tipificar la rebelión impropia; "acabar con el adoctrinamiento educativo"; impedir la propaganda en la radio y televisión pública; modificar la Ley de Indultos para prohibir la medida de gracia en "ataques al orden público y el orden constitucional, como los delitos de sedición y rebelión".

En el plano económico, ha recordado que el PP ha propuesto una "bajada masiva" de impuestos, "suprimiendo los 15 impuestos propios de la Generalitat"; cambiar el modelo de financiación autonómica; mejora de las infraestructuras; e "impulsar una Cataluña cosmopolita y moderna" con iniciativas como 'El Hermitage'. Eso sí, ha recalcado que ese plan también pasa por "la seguridad jurídica, el cumplimiento de la ley y la igualdad de todos".