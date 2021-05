Casado responsabiliza a Podemos de la crisis con Marruecos y emplaza a Sánchez a romper su acuerdo de gobierno

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado a Podemos de la "crisis diplomática" con Marruecos y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con el partido morado. Tras asegurar que una oposición "leal no es una oposición silenciosa", ha indicado que si el Gobierno quiere la "ayuda" del PP es "para hacer las cosas mejor" y "no para callarse y aplaudir".

"La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos pero la responsabilidad del Gobierno español es haberla evitado. Llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Ha sido la crónica de una crisis anunciada", ha manifestado Casado.

En su visita al stand de Ceuta en la Feria de Fitur, ha señalado que el PP ha ofrecido su apoyo al Gobierno en esta crisis pero "no puede dejar de decir lo que se puede mejorar porque entonces serían desleales con los intereses de los españoles".

Tras asegurar que una oposición "leal no es una oposición silenciosa", ha insistido en que "los responsables de esta crisis con Marruecos no están en la oposición sino en el Gobierno" por "no haber prevenido una afrenta" que el PP "rechaza firmemente".

PREGUNTA A SÁNCHEZ CON QUIÉN ESTÁ

Dicho esto, el presidente del PP ha lanzado una pregunta a Sánchez: "¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?".

Según Casado, la oposición que representa el PP está siendo "mucho más leal" que Podemos y otros socios del Gobierno y ha pedido "poner las cosas en sus justos términos" ante la "peor crisis diplomática" con Marruecos de la historia.

"Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con JxCAT, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática", ha manifestado.

