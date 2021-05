Casado: Los responsables de la crisis de Ceuta no están en la oposición sino en el Gobierno

Madrid, 20 may (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado este jueves la acusación de deslealtad que le lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sostenido que los responsables de la "crisis diplomática" con Marruecos "no están en la oposición, están en el Gobierno" por no haber evitado la "afrenta".

El líder de la oposición ha argumentado, desde el estand de Ceuta en la feria de turismo Fitur, que la crisis diplomática abierta con Marruecos, con la llegada irregular de 8.000 migrantes a Ceuta, "era la crónica de una crisis anunciada", y ha culpado a Podemos.

Casado ha preguntado a Sánchez "con quién está", con la oposición "leal" o con sus "socios de Gobierno" y le ha reclamado que rompa sus pactos con JxCat, tras sostener que ambas ciudades autónomas deben dejar de ser españolas, y con Podemos, por provocar la crisis.

"A España no se le echan pulsos, pero no es necesario ir sembrando agravios innecesarios como los que hemos visto por parte de Podemos sin que el señor Sánchez les lleve la contraria", ha sostenido Casado, que además ha negado que ayer su tono en el Congreso fuera excesivo y sí vio excesos en Sánchez.

Para el líder del PP, "una oposición leal no es una oposición silenciosa" y "la lealtad no puede ser una política de estado intermitente, en la que solo se escucha al PP o se devuelve la llamada cuando estamos con el agua al cuello".

Tras recalcar su apoyo "para preservar la soberanía nacional", ha apuntado que conoce "muy bien" tanto Marruecos como Estados Unidos, por lo que sabe "cómo hay que hacer las cosas". "A quien le quede el Gobierno grande, que al menos pida ayuda", ha subrayado y ha recordado que ha visitado Ceuta hasta en seis ocasiones.

También su número dos, Teodoro García Egea, ha criticado a Sánchez por no coger la "mano tendida" de Casado, pese a que el PP ha ofrecido hasta diez pactos de estado, y ha defendido que la reunión de Casado con el ministro de Pesca marroquí "evidencia" que "vio venir esta crisis antes" y que si fuese presidente "esto no hubiera ocurrido".