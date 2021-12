Casado resta importancia al retroceso del PP en los sondeos

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha restado importancia al retroceso que su partido sufre en varias encuestas, que coincidiendo con el conflicto interno entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no prevén ya mayoría absoluta para la suma de PP y Vox.

Preguntado por sondeos como el que este lunes publica El Mundo, donde Sigma Dos, que sitúa al PP en 126 escaños y a Vox con 47, dejando su suma a tres escaños de la mayoría absoluta, Casado ha destacado que el PP se mantiene por encima de los socialistas, a los que en esta encuesta adelanta en 20 escaños.

"Es algo que hace muy pocos meses nadie habría anticipado. Somos la alternativa necesaria. El cambio es imparable", ha asegurado el líder de los populares en declaraciones a los medios desde el patio del Congreso, en las que ha obviado la alusión de la pregunta al PP de Madrid.

Casado ha puesto el acento en cambio en que "la cuestión no es hacer sumas de bloques", si no que el PP busca ganar las próximas elecciones, gobernar en solitario y "no depender de otros partidos".

Tras meses de desencuentros, Casado y Díaz Ayuso han coincidido este lunes de nuevo en el acto por el 43 aniversario de la Constitución, tras su reencuentro en público la pasada semana con motivo de la presentación del nuevo libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.