Casado a Sánchez: "No vamos a contribuir a la politización del CGPJ"

Barcelona, 31 ago (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no facilitarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no se acepta "que sean los jueces quienes elijan a los jueces", y ha sentenciado: "No vamos a contribuir a la politización del CGPJ".

En un acto en Barcelona, el presidente de los populares ha asegurado este martes que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está "desmantelando todos los mecanismos de defensa del Estado" para contentar a los partidos nacionalistas, cuyos votos necesita para sacar adelante los presupuestos.

"Lo que está haciendo Pedro Sánchez para permanecer en la Moncloa es de extraordinaria gravedad. Ha atacado al Tribunal Supremo, ha ocupado con una colega de partido la Fiscalía, ha renunciado a defender nuestra justicia en Europa y ahora pretende seguir politizando el CGPJ", ha dicho.

El CGPJ cumplió ayer mil días en funciones sin un acuerdo a la vista para desbloquear la situación.