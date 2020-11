Casado está seguro de que no habrá 'sorpasso' de Vox al PPC y respeta que Cs haya "decidido ir en solitario" a las urnas

Dice que su relación con Ayuso es "excelente" y no se pronuncia sobre la presidencia del PP de Madrid, remitiéndose a los militantes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "respeta" que Ciudadanos haya "decidido ir en solitario" a las catalanas pero ha precisado que la posición del PP era no hablar de posibles alianzas hasta que no se convocaran esos comicios porque no saben si al final serán el 14 de febrero "o más adelante". Además, se ha mostrado convencido de que no habrá 'sorpasso' de Vox al Partido Popular de Cataluña (PPC).

"Llevo oyendo lo de 'sorpasso' desde hace dos años. Me iba a 'sorpassar' Rivera, parece que no fue. Me iba a 'sorpassar' Vox en noviembre, parece que tampoco. Y ahora tampoco va a pasar", ha afirmado Casado al ser preguntado por la irrupción del partido de Santiago Abascal en Cataluña, que según varias encuestas podría lograr varios escaños en el Parlament.

El presidente del PP ha afirmado que él no quiere sumar "el bloque de la derecha" sino que lo que quiere es "ganar por un escaño" a Pedro Sánchez. "Si yo gano por un escaño a Sánchez, voy a presidir el Gobierno de España porque en su partido ya están hartos de la deriva que tiene el PSOE", ha manifestado, para aludir a líderes socialistas como Felipe González, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page.

"SIMPLEMENTE HICE UNA VALORACIÓN DE LO QUE FUE ESPAÑA SUMA"

Al ser preguntado por las declaraciones de Inés Arrimadas echando en cara al PP que quiera "cargarse" a Cs, Casado ha asegurado que él tiene una "relación muy buena" con la presidenta del partido naranja y también "el máximo respeto" por esa formación, con la que gobierna con un resultado "muy bueno" en varias autonomías, ayuntamientos y diputaciones.

En este sentido, ha indicado que no tiene "nada" que reprochar a Arrimadas y Ciudadanos y ha subrayado que "respeta" que ese partido haya "decidido ir en solitario" a las elecciones catalanas. "Nuestra posición era que hasta que no se convocaran no hablaríamos de ninguna otra cuestión, porque no sabemos si son el 14 de febrero o más adelante", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha señalado que él la pasada semana "simplemente" hizo una valoración de "lo que fue 'España Suma', una oferta que "no fue posible" tras el rechazo de Cs y Vox y que ahora "ha dado paso a otra posición". Los 'populares' apostarán a partir de este momento por unir votantes más que por unir siglas.

Cs, "UN PARTIDO QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL ESTADO"

Además, ha destacado que "respeta" la posición que Arrimadas ha mantenido durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y ha subrayado que en este caso "la culpa" ha sido de Pedro Sánchez, que "ha elegido a ERC y Bildu". Ha recordado que el PP también le ofreció en varias ocasiones negociar las cuentas públicas con "ciertos requisitos" pero el Gobierno lo rechazó.

Al ser preguntado si cree que esa posición pasará factura a Cs, ha dicho desconocerlo y ha insistido en que "respeta" la posición que ha tenido esa formación. "Cs ha sido coherente y está siendo además un partido que defiende los intereses del Estado", ha resaltado.

"EXCELENTE" RELACIÓN CON AYUSO, QUE ES "LEAL" A 'GÉNOVA'

En cuanto a las informaciones publicadas acerca de la inquietud que provoca en 'Génova' que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda eclipsar su liderazgo, ha recalcado que su relación con la presidenta madrileña es "excelente" y ha recordado que hace tiempo le criticaban por "haberla designado" tanto a ella como al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras poner en valor la gestión de Ayuso y de los demás barones territoriales del PP durante la pandemia, ha señalado que "Moncloa estaba demasiado pendiente de que a Madrid le fuera mal" y ha añadido que el modelo de Madrid es "un éxito desde hace ya 25 años". "Aquí se ve un partido que está unido y sobre todo que tiene una alternativa de Gobierno a nivel nacional en cuanto los españoles quieran", ha proclamado.

Al ser preguntado entonces si no es un problema que Ayuso se convierta en la próxima presidenta del PP de Madrid (hay una gestora desde hace muchos meses presidida por Pío García-Escudero), Casado ha evitado pronunciarse alegando que "eso es una cosa que tendrán que detallar los militantes".

"Es que no estamos en eso", ha manifestado, para añadir que la cuestión es si están gobernando "bien" tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid y él cree que lo están haciendo de forma "excelente", siendo "absolutamente leales" a la dirección nacional del PP.

Casado, que ha confirmado que este martes acudirá a la inauguración del hospital madrileño Isabel Zendal, ha insistido en que es "patente" que la relación que mantiene con Ayuso es "muy buena". De hecho, ha recordado que hace dos semanas se manifestaron en Madrid contra la reforma educativa, bautizada como 'Ley Celaá'. "Y yo creo que la gente empieza a ver que ojalá se gobernara así a nivel nacional", ha concluido.