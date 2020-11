Casado: "Si Sánchez volviera a la moderación podríamos pactar con él"

Madrid, 23 nov (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado que ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactar tres veces, pero ha elegido a los "peores" socios para España, y ha asegurado que si volviera a la moderación, a la centralidad, al europeísmo y la sensatez "podríamos pactar con él, pero lo pone imposible".

En declaraciones a la Cope, Casado ha afirmado que Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias "se necesitan por ahora", pero ha considerado que "el desgaste" social y económico de la crisis puede "dificultar" la permanencia de Podemos en el Gobierno.

Además, a su juicio, "con las barbaridades que está haciendo Sánchez en materia de educación, los pactos con Bildu, la política económica, social y territorial en Cataluña, País Vasco y Navarra, puede que muchos líderes territoriales socialistas le retiren el apoyo".

Ha dicho que el PP está preparado "para cualquier eventualidad" y seguirá remando por los intereses de España y dando la batalla, liderando la oposición al "peor Gobierno" de España "para unir también a esos socialistas, como los grandes líderes históricos, que se sienten huérfanos y que están buscando una alternativa mejor para este país".

Para Casado, "el fin (aprobar los Presupuestos) no justifica los socios" y los escaños de una formación como Bildu, que no condena los 850 asesinatos de ETA, no son los mismos que los que puede tener Ciudadanos o el PP.

Casado ha dicho que ahora se está en la etapa de unir a los votantes de Vox y Ciudadanos en un proyecto que es la única alternativa a Sánchez y ha asegurado que el PP no depende ni del PSOE ni de Vox para mantener sus gobiernos autonómicos y municipales en los que tienen acuerdos estables con Ciudadanos.

En cuanto a la crisis migratoria en Canarias, ha abogado por la repatriación "inmediata" de los inmigrantes que están en el puerto de Arguineguín, ya que la mayoría son marroquíes y están documentados, y ha advertido de que Canarias no puede ser "un tapón migratorio" por la "incompetencia" del Gobierno.

Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que "en absoluto" hay un pacto cerrado con el PSOE y ha dicho que la pelota está en el tejado de ese partido, que tiene que aceptar sacar a Podemos de la negociación y despolitizar la elección de los jueces, en consonancia con Bruselas y la Constitución.