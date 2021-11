Casado subraya que Sánchez hoy plantea derogar la reforma laboral pero también dijo lo contrario porque "miente siempre"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hoy" ha planteado derogar la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012 pero ha recordado que también ha llegado a decir "lo contrario", algo que, a su juicio, se debe a que "miente siempre a todos".

El Gobierno ha emitido un comunicado, tras la reunión de hoy del presidente del Gobierno con las vicepresidentas primera y segunda, en el que asegura que está "comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea. Esto significa que Sánchez ha aceptado "derogar" la reforma laboral de 2012 como ha defendido hasta ahora Yolanda Díaz.

Casado ha criticado que Pedro Sánchez hable "hoy" de derogar la reforma laboral que ha creado tres millones de empleos y los ERTE. "Ayer dijo en Glasgow lo contrario, igual que en Bruselas, días después de decir en Valencia que la tumbaría", ha afirmado Casado, para aludir a los vaivenes en las declaraciones que ha realizado el jefe del Ejecutivo sobre este asunto.

Según el jefe de la oposición, "no puede mentir siempre a todos a costa de los parados y de los fondos UE". Hace una semana, ya avisó que el PP está dispuesto a movilizarse en las instancias europeas para mantener esa reforma laboral de 2012.

RODRÍGUEZ: "ES MUY MALA NOTICIA"

Este martes, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afirmado que, si no se trata de "un nuevo engaño con las palabras", es "muy mala noticia" el anuncio del Gobierno de que sigue adelante con la derogación de la reforma laboral.

"Es muy mala noticia para los trabajadores que tienen trabajo y para los que están buscando", ha subrayado, para añadir que a falta de ver en qué se concreta el anuncio se aleja de lo que pedía Europa en flexibilidad para desbloquear la recepción de los fondos de Reconstrucción.

"No es lo que pedía Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción, que seguía pidiendo flexibilidad y desde luego no retroceder sino seguir avanzando. Ya veremos en los próximos días o en las próximas horas, pero desde luego no es una buena noticia", ha concluido.