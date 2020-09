Casado: un bloqueo total en Madrid sería ruinoso incluso para la salud mental

Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que las medidas adoptadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para atajar la pandemia van "por el camino correcto" y ha subrayado que un "bloqueo total sería ruinoso, incluso para la salud mental".

En una entrevista en Onda Cero, Casado no ha querido valorar si la situación en la Comunidad de Madrid está o no controlada pero sí ha dejado claro que aunque las medidas de Ayuso son "efectivas" con un criterio científico necesitan de la "ayuda" de otras administraciones.

Casado ha precisado que controlar la movilidad y el horario de algunos negocios permite doblegar la curva pero se requiere, además, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que las cuarentenas y el uso de la mascarilla sea efectivo. "Y en eso debería estar ahora el Gobierno", ha dicho.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de "deslealtad" y de poner a la Comunidad de Madrid "en el foco" por motivaciones políticas, no científicas.

"Este no es un problema de Madrid" ha dicho Casado, que ha recordado que de las diez regiones europeas más contagiadas en la segunda oleada, nueve son españolas.

Y como es un "problema de toda España" ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no siga dando instrucciones para "atacar" a Madrid."Que no busque enemigos, hay que mandar un mensaje de tranquilidad porque Madrid es fundamental para el desarrollo económico y para el no contagio sanitario del resto de España", ha dicho.

El líder de los populares ha lamentado que el Gobierno pretenda "aleatoria y discrecionalmente" unas medidas contra Madrid, y ha insistido en la necesidad de un marco legal igual para todas las comunidades autónomas.

Por ello, ha considerado compatible un "mando único sanitario" con una "cogobernanza" para que todas las administraciones "remen en la misma dirección".

A su juicio, lo que está estableciendo el Gobierno es un "campo de operaciones, una escaleta de una función teatral" para ver a quien echan la culpa.