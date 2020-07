Casal ve como un riesgo "no razonable" permitir votar a los contagiados

A Coruña, 5 jul (EFE).- El candidato de la Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha pedido esta tarde aplazar las elecciones en A Mariña (Lugo), donde se ha registrado un brote de la epidemia de coronavirus, porque permitir votar a los contagiados es un riesgo "no razonable".

Casal ha señalado en declaraciones a un grupo de periodistas en A Coruña que "teniendo en cuenta que la mayoría de los casos" de personas infectadas no tienen síntomas, "mandar a votar a los contactos nos parece asumir un riesgo que no es razonable" y ha opinado que muchos de ellos, por "responsabilidad", no votarán, lo que pone en peligro el derecho al sufragio.

Si la situación no evoluciona favorablemente, habrá que "aplazar las elecciones en A Mariña", según Casal, quien considerado que la Junta Electoral debe evaluar si adopta medidas extraordinarias.

"Vamos a tener miles de personas que aunque no estén confirmadas van a tener reservas para ir a votar", ha señalado el líder de Marea Galleguista, crítico con la "improvisación" de la Xunta.

Casal ha agradecido que esta tarde que dirigentes del Sergas, el órgano de gestión del sistema público de salud en Galicia, le llamasen para explicar la situación y le indicaran que el viernes evaluarán si prolongan la situación de cierre durante cinco días adoptada esta mañana, en función de la evolución del brote.

"Vi que no tenían un plan y me quedé sorprendido", ha comentado Casal, quien ha reprochado que el responsables de esa situación es el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a su reelección.

El líder de Marea Galeguista ha recriminado que la Xunta tratase de "ocultar" la evolución del brote en A Mariña hasta este domingo.

Al acto de campaña de Casal el A Coruña han acudido los miembros de su candidatura en bicicleta para reclamar la "recuperación" de la zona del puerto para los ciudadanos, tras la apertura del puerto exterior en la zona de Punta Langosteira, aunque ha evitado hablar de esta demanda, alegando que no es el momento.

"No vamos a hablar de otro asunto porque lo que les interesa a los gallegos es esto", ha dicho en relación a los brotes de la epidemia de coronavirus y ha expresado su deseo de una pronta recuperación de todos los enfermos de covid-19.