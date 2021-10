Castells comparte al 100% el plan de Díaz de crear un espacio de izquierdas

Madrid, 15 oct (EFE).- El ministro de Universidades, Manuel Castells, comparte al 100 % la estrategia de la Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para elaborar un espacio a la izquierda del PSOE, porque si nadie lo ocupa, "mucho voto de ese ámbito se iría a la abstención, y hay peligro de que gobierne la derecha".

Manuel Castells: La vuelta del rey emérito complica las cosas a la monarquía

Saber más

Así lo ha dicho Castells en una entrevista con Efe, en la que ha subrayado que en ese espacio a la "izquierda del PSOE" tiene que estar claramente Unidas Podemos como único grupo "fuertemente organizado, con capacidad y capilaridad" para recibir el voto de decenas de miles de jóvenes que no se sienten representados.

"La ampliación de ese espacio es fundamental para la izquierda [...} y el PSOE no puede verlo como una alternativa directa", ya que servirá para ampliar los sectores a los que los socialistas no llegan, ha dicho el responsable de Universidades, quien ha advertido de que "aún no está hecho y es la propuesta de Díaz".

Tras destacar la capacidad de la Vicepresidenta segunda para "transformar la política española", ha vaticinado que Díaz recibirá cantidad de "torpedos" de todas partes, tanto de la derecha como de la izquierda, aunque cree que no le afectarán porque "es fuerte, resiliente, con ideas muy claras y una gran capacidad personal e intelectual".

Castells no ha querido desvelar ningún detalle sobre el desarrollo de la Mesa de Debate de Cataluña -"la negociación la lleva personalmente el presidente del Gobierno y tenemos que hacerlo de forma discreta para que avance"-, y ha asegurado que en las últimas semanas ha habido mucha convergencia entre los dos socios del Ejecutivo.

Según Castells, en "algún otro momento hubo más tensiones" y ha reconocido "fricciones y debates, como es normal y pasa en todos los ejecutivos de coalición de Europa", algo que ha calificado como muy positivo porque potencia la flexibilidad.

En este sentido ha resaltado la convergencia de las últimas semanas referentes a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la ley de Vivienda, o los Presupuestos Generales del Estado.

Ante la celebración este fin de semana del 40º Congreso del PSOE, el ministro ha manifestado que se trata del de la "consolidación y unidad del partido socialista".