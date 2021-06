Castilla y León recurrirá las restricciones si se aplican sin consenso

Valladolid, 3 jun (EFE).- La Junta de Castilla y León ha advertido este jueves a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, si se publica la declaración de actuaciones coordinadas contra la covid que afectan entre otras cuestiones a los horarios del ocio nocturno, aprobadas sin el consenso de todas las comunidades autónomas, las recurrirá legalmente y solicitará medidas cautelares.

Así lo ha trasladado este jueves en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha criticado que el Gobierno use de "manera reiterada el Consejo Interterritorial para ejercer el autoritarismo y eludir sus responsabilidades y dejando la responsabilidad a otros".

"No tiene mucho sentido que la ministra utilice el Consejo Interterritorial para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas", ha insitido Igea, quien ha recordado que sin el estado de alarma el Gobierno no puede "invadir competencias" de las autonomías en esta materia, ya que la propia Ley de Cohesión del Sistema de Salud establece que los acuerdos en este foro entre administraciones tienen que producirse por consenso.

De hecho, la recordado que el Gobierno "ha tenido en su mano" el mando único durante la vigencia del estado de alarma, que ahora "intenta recuperar" con estas normas, en opinión de Igea, quien ha tildado de "políticas" las votaciones que se realizan en los órganos consultivos previos al Consejo Interterritorial.

Igea ha deslizado que esta actitud de Darías puede tener que ver "con el fracaso político" de la gestión de las segundas dosis para los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca (AZ), al recomendar el Ministerio vacunarse con Pfizer y la Junta de Castilla y León permitirlo, pero recomendando repetir con AZ.

Pero el vicepresidente ha avisado de que "uno no puede hacer pagar sus frustraciones a sectores económicos concretos" y ha apuntado que en estas semanas está escuchando "cosas muy sorprendentes", como la influencia de los grupos de presión farmacéuticos sobre las autonomías, ya que en su opinión la decisión del Ministerio a quien beneficia es al laboratorio que, "oh, sorpresa", ha subido en la última semana "un 25 % el precio de su vacuna", en referencia a Pfizer.