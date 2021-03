Castilla y León vive mañana su primera moción de censura envuelta en dudas

Valladolid, 21 mar. (EFE).- Las Cortes de Castilla y León acogerán mañana el debate y previsiblemente la votación de la primera moción de censura de la historia autonómica, presentada por el PSOE para desbancar de la Presidencia a Alfonso Fernández Mañueco (PP) y de la Vicepresidencia a Francisco Igea (Cs), aún sin los apoyos suficientes para prosperar pero en un ambiente de dudas tras la marcha de una procuradora de Cs.

Las cuentas no le salen todavía al socialista Luis Tudanca, candidato a la Presidencia en esta iniciativa, pero su voluntad de trabajar "hasta el último minuto" para lograr apoyos se vio reforzada el viernes cuando el hasta este momento monolítico Grupo de Ciudadanos se quebró con la marcha de la salmantina María Montero, ahora procuradora no adscrita, lo que motiva que el PP y Cs pierdan su mayoría en la Cámara, al sumar 40 y no los 41 necesarios.

Montero dejó Cs entre críticas por la falta de liderazgo y de imposición en el Grupo, además de por incumplimientos y cambios de criterios de la Junta de Castilla y León, pero pese a las dudas generadas por ese movimiento, la dirección autonómica ha dado por "desactivada" la moción de censura por confiar en que nadie más seguirá el mismo camino.

Además de la unidad, lo que rompió la marcha de Montero es la fiabilidad sobre la visión que tiene Cs sobre sí mismo, por lo que, pese a posicionamientos públicos en las redes sociales, asegurando que votarán 'no' a la moción, todas las miradas estarán puestas en el voto que emitirán los parlamentarios naranjas, además del Grupo Mixto, con los votos de UPL (1) y Por Ávila (1) aún por decidir.

Tanto el vicepresidente de la Junta y procurador de Cs, Francisco Igea, como el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, han reiterado en los últimos días su 'no' al PSOE, con críticas abiertas por considerar que Tudanca está tratando de encontrar tránsfugas en las filas naranjas, y la propia líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha llamado personalmente a Mañueco para tranquilizarle.

Pero ya nadie se fía del todo y de hecho ayer el presidente de la Junta, aprovechando un acto del partido en Ávila, mantuvo una reunión con el partido Por Ávila, que cuenta con un procurador en el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León y está integrado en su mayoría por excargos y exmilitantes del PP, con el ánimo de acercar posturas, no sólo para la votación de la moción de censura, sino también para lo que pueda venir después al carecer ya de la mayoría absoluta garantizada.

Dependerá de la extensión de las intervenciones durante el debate si la moción de censura se vota mañana mismo o bien se aplaza al martes, con la dificultad asociada a que las autoridades autonómicas tienen previsto acudir a la factoría de Renault en Palencia para acompañar a Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a las instalaciones de Villamuriel de Cerrato.

Esa votación se realizará mediante la fórmula del llamamiento, uno a uno de todos los procuradores, por parte del presidente de las Cortes, por lo que también ese trámite se alargará más de lo que suele ser una votación ordinaria.

En esta ocasión, como medidas preventivas ante posibles contagios de coronavirus, las Cortes y los grupos parlamentarios han rechazado invitar a autoridades y representantes de la sociedad civil y los asistentes al Parlamento tendrán a su disposición una prueba voluntaria de detección de la covid a primera hora de la mañana.

Sobre los tiempos y los intervinientes, el PSOE ha adelantado que será la secretaria de Organización y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, la encargada de defender la moción de censura y abrir de este modo el debate, en el que le dará réplica el vicepresidente Igea, quien lo ha anunciado a través de su perfil de Twitter: "Llegó la hora de la política".

Tras el intercambio de argumentos, dúplicas incluidas, será el turno del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, quien desglosará su programa de gobierno sin límite de tiempo, lo mismo que el presidente Mañueco, quien le replicará y les llevará a agotar la mañana.

A expensas de la duración de las intervenciones, el plan aprobado por la Mesa de las Cortes incluye que, antes de retomar el debate con el resto de los grupos parlamentarios, existirá un receso de unas dos horas y media, tras lo que comenzarán las intervenciones del Grupo Mixto, el Grupo Ciudadanos, el Grupo Popular y, nuevamente, el Grupo Socialista.

Cada uno de ellos dispondrá de media hora, repartida en el caso del Grupo Mixto con 12 minutos para Podemos, y 6 para cada uno de los representantes de la UPL, Por Ávila y Vox.

Todo puede enredarse aún más dado que el aspirante socialista puede hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite y en cada una de esas ocasiones, generará un nuevo turno de intervención para su interpelado.