Castillo amenaza con dejar sin publicidad estatal a medios que desinformen

Lima, 23 nov (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, amenazó este martes con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, bajo su criterio, desinformen a la población y tergiversen la realidad.

Castillo criticó que varios medios de comunicación nacionales difundiesen vídeos de su reciente visita a la sureña ciudad de Arequipa donde algunas personas le insultan, increpan y exigen su destitución.

"Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto", manifestó Castillo mientras se dirigía a la población en su visita este martes a la comunidad campesina de Chopcca, en la región andina de Huancavelica.

Para el mandatario, estos medios de comunicación piden que, "en vez de darle agua a los pueblos, se les dé presupuesto para que hablen bien del Gobierno".

"No me voy a permitir darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa", apostilló Castillo.

Estas polémicas declaraciones del presidente peruano llegan solo un día después de que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, declarase que solo atendería a los periodistas de los medios de comunicación que no le hagan problemas.

No es la primera vez que miembros del Ejecutivo de Castillo lanzan declaraciones controvertidas sobre los medios de comunicación, como cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, lamentó que el canal estatal TV Perú fuese crítico con el Gobierno.

A ello se suma el largo periodo del presidente sin dar entrevistas, pues no concede ninguna desde abril, cuando pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En sus intervenciones públicas, el mandatario tampoco responde a preguntas de los periodistas y se limita a hacer declaraciones sin opción a réplica.