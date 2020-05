El 50% de los catalanes cree que el Gobierno no sabe gestionar la pandemia, según el CEO

El 50,3% de los catalanes considera que el Gobierno central "no sabe cómo resolver los problemas de la pandemia", según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat sobre el coronavirus.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 15 de abril --cuando el Gobierno decidió levantar el confinamiento total-- con una muestra de 14.715 personas y un margen de error de 0,81, arroja que el 19,1% cree que el Gobierno central sabe cómo resolver la pandemia pero necesita más competencias; el 16% también considera que sabe como afrontarla, pero que necesita más tiempo; el 8,4% defiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está resolviendo los problemas de la crisis sanitaria y el 6,2% no contesta.

En el caso del Govern, el 45,5% de los encuestados cree que sabe cómo resolver los problemas de la pandemia, pero necesita más competencias; el 40,4% dice que la Generalitat no sabe cómo resolverlos; el 5,2% opina que sí, pero necesita más tiempo; el 2,9% que está resolviendo la pandemia y el 5,9% no contesta.

En estas dos preguntas, el CEO incluye la cuestión sobre las competencias para gestionar la pandemia, que ha sido uno de los temas que ha generado más tensión entre la Generalitat y el Gobierno central, después de que en el decreto del estado de alarma el Ejecutivo de Pedro Sánchez se atribuyera las competencias de sanidad que habitualmente están descentralizadas en las comunidades autónomas.

Así, la opinión del 45,5% de los encuestados que defiende que el Govern debería tener más competencias coincide con la del Ejecutivo de Quim Torra, que desde el primer momento de la pandemia ha reclamado poder tener las competencias para gestionarlo, y en el caso del Gobierno central hay un 19,1% que cree que el Ejecutivo de Sánchez sabe resolver la pandemia, pero debe tener más competencias, aunque ya dispone de ellas.

ECONOMÍA DEBILITADA

En otra pregunta, el 48,5% de los encuestados creen que su futuro 'estará bien', mientras que el 46,4% 'sufren por su futuro', y el 5,1% no contesta; y en otra sobre la economía, el 59,6% alerta de que 'la economía quedará debilitada durante unos cuantos años', el 30,5% cree que 'quedará fuertemente dañada por muchos años, el 8,8% confía en que 'la economía se rehará pronto y rápido', y el 1,1% no contesta.

Además, pese a que el 59,4% dice que su situación económica está igual que antes de la pandemia, el 27,7% asegura que su situación ha empeorado; el 9,6% que ha empeorado mucho; el 1,6% que ha mejorado, el 1,5% no contesta y el 0,2 que ha mejorado mucho.

El CEO también pregunta cómo cree que llegarán a final de mes con los ingresos que creen que llegarán a sus hogares desde la pandemia: el 41,2% dice que les 'llegará para vivir'; el 28,63% que vivirán 'cómodamente'; el 17,97% que tendrán 'dificultades; el 8,96% que tendrán 'muchas dificultades' y el 3,24 no contesta.

ACTITUD ANTE EL CONFINAMIENTO

El 93,4% de los encuestados asegura que está confinado actualmente, mientras que el 5,9% dice que no, y mayoritariamente muestran una actitud de respeto de las instrucciones de las autoridades: el 88,7% dice que seguirá las instrucciones 'aunque no esté de acuerdo'; el 7,1% dice que seguirá su 'propio criterio al margen de las instrucciones de las autoridades' y el 3,2% no contesta.

En otra pregunta, el 54,2% opina que las personas de su barrio miran por los intereses generales y las necesidades de los otros, mientras que el 24,9% no sabe o no contesta, y el 21% cree que sus vecinos no se preocupan por las necesidades del resto.

Sobre si consideran que las personas de su barrio miran con desconfianza si sus vecinos cumplen el confinamiento, el 41,4% responde que no, el 33,8% no sabe o no contesta y el 24,7% cree que sí.