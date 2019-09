El 68,6% de los catalanes ve injusto el encarcelamiento de los presos soberanistas, según el CEO

La encuesta se realizó entre el 3 y 25 de junio con una muestra de 1.200 personas entrevistadas y cuenta con un margen de error del 2,83.

A la pregunta sobre si considera que "es justo el encarcelamiento y el exilio de políticos catalanes", el 68,6% contesta 'no', el 17,9% 'sí', el 9,9% 'no lo sabe' y el 3,6% 'no contesta'.

Esta encuesta también refleja que el 64,1% de los encuestados creen que la ciudadanía de Cataluña ha visto reducidas en el último año sus libertades individuales y sus derechos fundamentales.

Al ser preguntados por esta cuestión, el 26% contesta que no han visto reducidas sus libertades y derechos, mientras que el 8,8% 'no lo sabe y el 1,2% 'no contesta'.