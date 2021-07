Cataluña convoca a todos los grupos parlamentarios este jueves para abordar la comisión bilateral

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha convocado este jueves a todos los grupos parlamentarios a una reunión en el Parlament previa a la comisión bilateral que se celebrará el lunes entre el Gobierno central y la Generalitat en Madrid.

La comisión bilateral abordará asuntos como traspasos, becas e infraestructuras, y se celebrará tras la Conferencia de Presidentes autonómicos de este viernes --a la que no acudirá el de la Generalitat, Pere Aragonès--, y antes de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, prevista para septiembre.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha dicho que su grupo parlamentario será el único que no acudirá, y no lo hará porque "el todo es España y la nada es Cataluña, y no tiene sentido un encuentro bilateral.