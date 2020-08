Cataluña no descarta recurrir a los rastreadores militares "si es necesario"

Barcelona, 27 ago (EFE).- La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no descarta que Cataluña recurra a rastreadores militares "si es necesario", aunque precisa que "en estos momentos no es necesario" porque el departamento de Salud de la Generalitat ya dispone de un servicio propio que ha "multiplicado" sus efectivos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán de este jueves, la consellera ha afirmado que la pandemia les ha enseñado a no "hablar categóricamente de algo sí o no", por lo que no cierran la puerta a aceptar la oferta del Gobierno, que planteó la cesión de 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas a las autonomías.

"Si es necesario, activaremos lo que sea necesario, pero en estos momentos tenemos un servicio propio", ha recalcado Budó, que ha agregado que el Govern quiere conocer la "letra pequeña" de la oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de hacer una valoración más extensa de la misma.