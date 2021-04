Cataluña plantea regular los accesos al medio natural ante su masificación

Barcelona, 3 abr (EFE).- El conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, ha planteado la necesidad de regular los accesos al medio natural, ante la masificación que estas zonas están sufriendo con el cambio de hábitos provocado por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista a Rac-1, el conseller se ha referido a la gran afluencia de personas a los parajes de montaña, entre ellos los parques naturales, donde los Mossos d'Esquadra han reforzado los controles de acceso para evitar aglomeraciones en esta Semana Santa.

Sàmper ha indicado que ha recibido quejas por la "masificación" de algunos espacios naturales, ya que no todas las personas que acuden son conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente.

Por este motivo, ha indicado que en la legislatura que ahora arranca en Cataluña se tendrá que regular el acceso al medio natural, porque un parque no puede recibir el doble de visitas de su aforo sin que se dañe su hábitat.

Sobre las retenciones que se registraron ayer en la segunda fase de la operación salida, con colas de más de 15 kilómetros en algunas vías, que no se veían desde antes de la pandemia, Sàmper ha indicado que la movilidad en sí no es un problema si se mantienen las medida de prevención, como no sobrepasar el límite de la burbuja de convivencia.

"Si realmente la gente es capaz de cumplir las medidas, estés donde estés, la movilidad no tendría que ser un problema. No por salir la gente hará las cosas mal, de la misma forma que no por quedarse en casa las hacen siempre bien", ha indicado.

En este sentido, ha vuelto a destacar el alto grado de cumplimiento de las medidas, como lo demuestra a su juicio que entre el jueves y el viernes de la semana pasada se impusieron únicamente 50 actas a locales de restauración -33 los Mossos d'Esquadra y 17 las policías locales-, en su mayoría por no respetar los límites de aforo.