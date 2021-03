Cataluña prevé mantener las medidas vigentes durante Semana Santa

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno catalán prevé mantener, "con toda probabilidad", las medidas vigentes de contención de la pandemia de Covid-19 durante las vacaciones de Semana Santa.

Lo ha expresado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa telemática este martes, asegurando que los indicadores epidemiológicos empiezan a indicar "un estancamiento en la bajada" de la pandemia, que el Procicat tendrá en cuenta en su próxima revisión de las medidas, el 29 de marzo.

Ha reseñado que se producen "pequeños incrementos" en marcadores como la incidencia acumulada a siete días, el número de pacientes ingresados en las Uci, la tasa de positividad de las pruebas de antígenos y la tasa de reproducción.

La consellera ha sostenido que las medidas actuales son "de mucha restricción", y ha confiado en que, si se mantienen, permitirán preservar las reaperturas que sí se han implementado de cara a las vacaciones de Semana Santa.

En cualquier caso, Budó no ha avanzado en qué formato se podrá celebrar Sant Jordi el 23 de abril; ha explicado que la Conselleria de Cultura está trabajando en ello y ha pedido "ser muy cuidadosos y no tener prisa ni hacer acciones que provoquen tener que dar pasos atrás".

CUARTA OLA

La portavoz del Govern ha afirmado no tener miedo de una cuarta ola de la pandemia pero ha pedido estar expectantes para evitarla: "Si alguna cosa hemos aprendido es no hacer ninguna afirmación categórica como 'no nos da miedo una cuarta ola' porque después la tienes; la posibilidad siempre está".

Ha destacado que en países del entorno geográfico como Italia, Francia y Alemania los casos están aumentando y ha pedido "no descartar ningún escenario".

Igualmente, ha confiado en que la llegada de más dosis de vacunas a partir de abril "permitiría llegar al verano con un 30% de la población catalana vacunada, un dato importante".