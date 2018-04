Un catedrático de la URJC dice que documentos presentados por Cifuentes "no tienen ningún valor para el tema de fondo"

El catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Manuel Villoria ha asegurado este jueves que los documentos aportados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica surgida por su máster "no tienen ningún valor para el tema de fondo".

"Los documentos presentados no tienen ningún valor para el tema de fondo; ¿Usted se presentó al Trabajo Fin de Máster (TFM), qué día, con qué tribunal? Un día extrañísimo que no se lo puede creer casi nadie, no tiene ni pies ni cabeza", ha expresado Villoria en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

El catedrático de la URJC ha indicado que "lo grave" puede ser que "no haya ningún acta" o que "haya sido falsificada". Además, ha indicado que le "entristece" que la presidenta regional "haya dicho que ella es perfecta, y la URJC es un desastre, y que el consejero (Rafael Van Grieken) lo haya avalado siendo catedrático de esta Universidad".

"Le diría que si la culpa puede estar en la URJC, ella dirige la URJC como presidenta de la Comunidad y habría un auditoría; si ya alguien ha falsificado la firma de las profesoras, tendrían que ir a Fiscalía y decir que se ha falsificado", ha apuntado.

Sobre las facilidades que pueden recibir los estudiantes de máster para no acudir a clase, Villoria cree que "no es así de sencillo". Ha explicado que "tiene que haber una autorización para no asistir basado en un procedimiento reglado". "Tengo casos de alumnos que lo explicaron muy bien, y otros con circunstancias especiales", ha añadido.

"Eso no puede funcionar así, porque daría lugar a una situación arbitraria y los títulos se podían dar a cualquier amigo", ha apuntado a continuación.

También ha sido requerido Villoria sobre el tiempo en el que se tienen que guardar los exámenes o trabajos fin de máster. "No tengo claro que exista una norma específica que diga hasta los 4 o 5 años; no tengo claro que en mi Universidad me digan que hasta los cinco años puedo destruir", ha indicado.

"ALGÚN TIPO DE RASTRO"

En este sentido, Villoria ha incidido en el hecho de que "tiene que haber algún tipo de rastro". "Si no estaríamos en una posibilidad de manipular muy fuerte", ha advertido, para señalar a continuación que ya que Cifuentes no acudió a clase "correos ha habido y ese tipo de rastro se puede buscar".

"Nadie se puede presentar al TFM con alguna asignatura pendiente, tiene que tener todo aprobado, y se le tiene que nombrar un tutor, y es un trabajo con mucha interacción y muchísimo rastro; dado que no iba a clase tendría algún tipo de comunicación con los profesores, y sería el correo electrónico", ha remachado a continuación.

Respecto al cambio de notas de la presidenta de Madrid, el catedrático ha señalado que debe existir un "acta de cambio". "Es evidente que si Cifuentes no tenía que asistir a clase es muy fácil equivocarse", ha ironizado.

Manuel Villoria ha admitido sentirse "preocupado" por "el daño terrible que se le ha generado a esta Universidad, donde hay muchos cursos y master de especialización".

"DESMADRE"

Por otra parte, el catedrático de Ciencias Políticas y Administración Pública ha asegurado un "desmadre muy fuerte en todas partes" con los máster al introducirlos con el Plan Bolonia.

"Ha habido casos sangrantes; poco a poco se ha ido intentado arreglar, y a partir de ahí se ha intentado ir evaluando estos másteres, dándoles más control, pero queda todavía muchísimo", ha explicado.

Además, Villoria ha comparado la percepción de los másteres en España con Estados Unidos. "La seriedad con la que se toman ahí los máster es distinta", ha apuntado, para abogar a continuación por la creación de "un depósito nacional sobre los TFM".