CC advierte de las "dramáticas consecuencias" de la descoordinación para atender la crisis migratoria en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha alertado sobre las "dramáticas consecuencias" que sigue teniendo la descoordinación entre ministerios para atender la crisis migratoria en Canarias.

José Miguel Barragán ha afirmado en una nota que las consecuencias de la descoordinación "es la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas; por lo tanto, es imposible entender la despreocupación y el desinterés del Gobierno central y del Gobierno canario ante el caos competencial que deja a los migrantes en situación de abandono".

"Se está jugando con la vida de miles de personas y se hace con una despreocupación que es imposible que solo responda a la incapacidad en la gestión", agregó Barragán, quien reclamó que se asuma "la coordinación inmediata de las competencias para que se empiecen a adoptar medidas de forma inmediata".

Para el líder de los nacionalistas canarios, "la descoordinación entre todos los ministerios que tienen competencia ha quedado acreditada tras la visita del ministro José Luis Escrivá, quien no sólo no ha aportado solución alguna, sino que además ha señalado a sus compañeros del Consejo de Ministros como corresponsables".

Según Barragán, "el caos competencial es tal que el 25 de febrero se suprimió la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, órgano que bajo la presidencia de la vicepresidenta primera tenía como función la coordinación de todos los ministerios con competencias en migración y el establecimiento de actuaciones conjuntas para paliar las consecuencias de la crisis migratoria".

"Se suprime la coordinación entre ministerios para la vigilancia, control y atención de la migración justo cuando todos los datos, advertidos por el propio Gobierno, indicaban un repunte importante en la llegada de pateras y cayucos", agregó Barragán, quien lo calificó "de total despropósito".

CONVOCATORIA URGENTE.

La confirmación de la cancelación de esa comisión llegó esta misma semana en forma de respuesta a una pregunta planteada por el senador autonómico Fernando Clavijo, quien había solicitado la convocatoria urgente de la misma, reclamando, precisamente, la urgencia en la coordinación de las competencias.

Para el secretario general de los nacionalistas canarios, "es evidente que la cadena de errores del Estado en materia migratoria en Canarias es consecuencia de la inexplicable decisión de Pedro Sánchez de eliminar la Comisión Delegada que debía velar por la coordinación de todos los Ministerios".

"Lo que nos encontramos --señaló Barragán-- es la dejadez absoluta del Gobierno del Estado a lo que acompaña la sumisión del un Gobierno de Canarias que no sólo no reclama esa coordinación, sino que mira para otro lado y no es capaz de reclamar a Madrid que asuma su responsabilidad".

Así, reclamó que se vuelvan a "reconstruir" los sistemas de coordinación para que se puedan tomar medidas efectivas "de forma urgente".

El "caos" al que hace alusión Barragán "es tan evidente que, tal y como se ha comprobado recientemente esta semana, Canarias ni siquiera figura ni en la agenda de la Unión Europea en política migratoria porque España no ha querido o no ha sido capaz de explicar que en las islas también sufrimos un problema para el que las autoridades comunitarias solo contemplan tres frentes de acción: la ruta del Mediterráneo oriental (Turquía), la ruta del Mediterráneo occidental (Estrecho) y la ruta del Mediterráneo central (Libia)".

"Es alarmante y altamente preocupante que el Gobierno central no solo no actúe en Canarias, sino que ni tan siquiera haya sido capaz de plantear en Bruselas la realidad que vive el archipiélago; dejando claro que lo que ocurre en Canarias ni les ocupa ni les preocupa", criticó Barragán.

"Lo que sucede en Canarias con la crisis migratoria es la consecuencia del fracaso colectivo del Gobierno de España y la sumisión del Gobierno de Canarias", prosiguió el líder nacionalista, quien aseveró que Canarias "está pagando las consecuencias de la inacción de los ministros del Gobierno de Sánchez y la descoordinación de todos los departamentos con competencias, incluida la ministra canaria Carolina Darias, quien no ha querido asumir ningún responsabilidad ni tomar ninguna decisión en este asunto".