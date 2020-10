Celaá dice que es falso que se pueda titular ESO y bachillerato con suspensos

Madrid, 15 oct (EFE).- La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho este jueves en el Congreso que es "sencillamente falso" que se pueda titular en secundaria y bachillerato con suspensos, ya que se necesitará que se garantice que el alumno ha conseguido los objetivos generales de la etapa correspondiente.

Lo ha señalado para defender en la Cámara Baja la convalidación del real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, que adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus, y que permite a las comunidades adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y bachillerato.

No obstante, el decreto señala: "La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones".

La ministra ha subrayado que no se tiende a un menor esfuerzo, como le achacan algunos partidos de la oposición como PP y Ciudadanos, sino a un "mayor esfuerzo" de los estudiantes y también del conjunto de la comunidad educativa.

Ha asegurado, asimismo, que será el equipo docente, "de manera colegiada y no individual", lo que da "más garantía y mejor criterio", el que decidirá si se han conseguido los objetivos de cada etapa.

Celaá se ha referido además a que la norma permite, de manera excepcional hasta la finalización del curso afectado por la pandemia, que las administraciones pueden contratar como profesores a titulados que no tengan el máster para la docencia.

Ha recalcado que se trata de reforzar las plantillas y solo cuando se agoten las bolsas de empleo de los docentes con ese máster.

La ministra ha hecho hincapié en que el contenido de este decreto responde a las medidas debatidas con las comunidades y a las "inquietudes" expresadas ante este curso marcado por la pandemia.