Celáa pide a Rufián que no se haga "películas" sobre un referéndum que "no se corresponde con la realidad"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha pedido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que no se haga "películas" ni "invente futuros" sobre un referéndum de autodeterminación que "no se corresponde con la realidad".

Celáa ha respondido a Celáa en una entrevista en Radio 4, recogida por Europa Press, después de que éste restase credibilidad a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate en el Pleno del Congreso, cuando aseguró que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"No se corresponde con la realidad porque la autodeterminación no está contemplada en la Constitución y obviamente el presidente del Gobierno le dijo con toda claridad que no habrá autodeterminación y, por tanto, busquemos otros caminos. No nos hagamos películas o no nos inventemos futuros que no pueden llevar a ningún destino", ha espetado la ministra.

En este sentido, Celáa ha insistido en que el PSOE cree en "una España con Cataluña" y ha recordado que para la celebración de un referéndum haría falta una reforma de la Constitución que requiere la mayoría de tres quintos en el Congreso de los diputados.

Así, y tras preguntarse por qué Cataluña se encuentra en este punto, Celáa ha asegurado que, a su juicio, es el "abandono" de la política la que ha llevado a que el independentismo se trate en el ámbito judicial.

Con todo, la ministra ha señalado que el Gobierno tiene que tratar de recuperar la "confianza" de los independentistas señalando que no quieren "otra aventura" que no lleve a "ninguna parte".

En este contexto, la titular de Educación y Formación Profesional se ha referido a los indultos, que ha defendido como el "comienzo de un arreglo", al tiempo que ha sostenido que los políticos deben hablar y dialogar para "abrir camino".

Por último, Celáa ha asegurado que un traspaso de competencias a Cataluña "no está en el guión" de la mesa de diálogo y ha dejado claro que deben hablar de "las cosas reales" para llegar a un "mejor destino".