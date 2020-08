Celaá resta importancia a las críticas de Iglesias: "No me consta"

Madrid, 26 ago (EFE).- La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha restado importancia a las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre su "falta de liderazgo" a cuenta de la vuelta a las aulas y ha asegurado: "No le pregunté porque no me consta".

Celaá respondía así al ser preguntada en la SER por esa cuestión, que según explicaron este martes fuentes de Unidas Podemos marca un "nuevo desencuentro" entre el PSOE y sus socios por la "vuelta segura" a los centros educativos.

Unas diferencias que la ministra ha negado al asegurar que "todo el gobierno está trabajando en la misma dirección".

La titular de Educación ha asegurado que no preguntó a Iglesias, con el que mantiene buena relación, por sus críticas porque no le constan y no le pareció "pertinente hacer la pregunta", a la vez que ha manifestado su deseo de no querer distraerse "para nada" con estas cuestiones.

No obstante, ha precisado que si las críticas responden a la distribución del Fondo COVID, ha recordado que fue aprobado por todo el Gobierno en el Consejo de Ministros del 16 de junio, y ha lamentado que todavía no se haya descubierto que algunas competencias están en manos de algunas comunidades desde hace 40 años y 20, en el caso de otras.

Celaá ha reconocido que el gobierno "obviamente" está compuesto por dos partidos que tienen distintos acentos, "pero somos capaces de crear síntesis útiles para la ciudadanía. Aspiro a esto y es en lo en lo que me estoy empeñando", ha dicho.