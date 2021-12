Se celebra la primera fase de los comicios municipales palestinos en Cisjordania

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Cisjordania ocupada celebra hoy la primera fase de los comicios municipales palestinos, a los que están convocadas solo unas 405.000 personas, mientras que la votación no se hace en muchos pueblos donde no se presentaron candidatos o donde solo hay una lista electoral, y tampoco en Gaza por boicot de Hamás.

Las puertas de los colegios electorales abrieron esta mañana a las 7:00 hora local (5:00 GMT) y cerrarán a las 19:00 (17:00 GMT) en 154 municipios donde sus habitantes pueden elegir a sus representantes, en gran parte de candidaturas independientes o pertenecientes al partido nacionalista Fatah, del presidente Mahmud Abás, que controla el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania.

Se trata en gran medida de poblaciones rurales o pequeñas, ya que las elecciones en las principales ciudades o localidades más grandes serán en la segunda fase, prevista para el 26 de marzo de 2022.

En otras 222 localidades no se está votando. Por un lado, en 60 de ellas no hubo suficientes candidatos, y en 162 pueblos se presentó solo una lista. A raíz de ello, ahí las listas serán "declaradas ganadoras por aclamación" al no haber contrincantes, informó el Comité Central Electoral palestino en un comunicado.

Según concretó, los comicios se hacen en 222 centros de votación que cuentan con 717 urnas, y se presentan un total de 573 listas electorales y 4.480 candidatos. De estos, el 26% son mujeres, pero solo nueve de ellas encabezan candidaturas.

El recuento electoral comenzará la misma tarde de hoy y se espera que los resultados se sepan a las 22:00 hora local (20:00 GMT), aunque el cómputo oficial no se dará a conocer hasta mañana.

Más allá de Fatah, quién concurre en gran medida en este proceso electoral son listas de miembros de poderes locales tradicionales, formadas en parte según la base de vínculos familiares o de clanes.

Según analistas, algunas candidaturas son más bien independientes, otras pertenecen a Fatah o tienen lazos con el aparato de poder institucional de la ANP controlado por este mismo partido.

El grupo islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza y tiene presencia extendida en Cisjordania, boicotea los comicios en protesta por la cancelación por parte de Abás de las elecciones legislativas palestinas que estaban previstas para el pasado mayo. A su vez, no ha permitido que la votación se produzca en la franja.

Hamás y el resto de facciones palestinas de Gaza rechazaron la convocatoria electoral el pasado septiembre, al considerar que servía a los "intereses partidistas y sectores en favor de la ANP".

La disputa con el grupo islamista se remonta a 2007, cuando este tomó por el poder de Gaza y echó a las fuerzas de la ANP y Fatah.

Ante la división interna, Hamás ya no participó en los comicios locales -que se deben celebrar cada cuatro años- de 2012 y 2017, cuando tampoco autorizó que se celebraran en la franja.

Las elecciones locales son el único proceso electoral en el que ha podido participar la población palestina desde hace 15 años.

Las últimas elecciones presidenciales fueron en 2005, y las parlamentarias en 2006.