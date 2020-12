Cendoya: Ausbanc usó un bulo sobre la muerte de Botín para pedir más dinero al banco

Madrid, 17 dic (EFE).- El vicepresidente del Banco de Santander, Juan Manuel Cendoya, ha dicho en el juicio que el líder de Ausbanc, Luis Pineda, usó unas supuestas gestiones para no que no se difundiera un bulo sobre que el expresidente de la entidad Emilio Botín fue asesinado para pedirle más dinero por publicidad.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a otros ocho acusados, por los que los dos primeros se enfrentan a peticiones de fiscal de 118 años y cinco meses y casi 25 años de prisión, respectivamente.

Están acusados de extorsionar a bancos, cajas de ahorros y empresas para no publicar informaciones desfavorables y para retirar acusaciones en causas judiciales, como la seguida contra la infanta Cristina en el caso Nóos, a cambio de importantes cantidades de dinero camufladas con convenios de publicidad en publicaciones de la asociación o en la compra de sus informes trimestrales.

Durante su declaración como testigo Juan Manuel Cendoya ha recordado que en mayo de 2015, cuando él ya era director de Comunicación del banco, Miguel Bernad presentó personalmente en una oficina del banco una carta firmada por él dirigida a la presidenta de la entidad, Ana Botín, en la que "comunicaba unos hechos que podían afectar a su honorabilidad y a la memoria de su padre".

Ha añadido que relacionó la carta con un anónimo que estaba circulando que relataba una historia "rocambolesca" relativa a que la muerte de Emilio Botín en septiembre de 2014 se trató de un asesinato por un narcotraficante colombiano.

"Al ver la carta me preocupé, me reuní con el secretario general del banco y no vi adecuado que la presidenta del banco recibiese a Miguel Bernad por lo que me ofrecí a enterarme de qué estaba detrás", ha relatado.

Juan Manuel Cendoya ha agregado que conocía a Luis Pineda por los contratos de publicidad del banco con las publicaciones de Ausbanc y se había enterado de que tenía relación con Miguel Bernad, motivo por el que le pidió que se informara de las circunstancias de la carta para evitar que Manos Limpias pudiera difundir un escándalo público con ese bulo.

El fiscal mantiene en su escrito de acusación que Miguel Bernad pidió en mayo de 2015 una reunión con Ana Botín "para comentarle la existencia de posibles acciones injuriosas respecto a la muerte de su padre y anterior presidente del Banco, Emilio Botín".

Añade que Bernad tenía preparada una denuncia para presentar en los juzgados de Madrid y una solicitud de comparecencia ante la Fiscalía General del Estado.

En las mismas pedía que se investigara a "los posibles autores materiales en el homicidio de Emilio Botín y otras personas como presuntos colaboradores necesarios, cómplices y encubridores", agrega el fiscal.

Explica que Manos Limpias basada dicha denuncia en un acta de manifestación realizada por una persona que "habría relatado de forma detallada la forma en la que murió Emilio Botín".

Cendoya ha relatado que varios días después de hablar con Pineda sobre este asunto éste le llamó para decirle que ya lo había arreglado porque se habían personado el 28 de mayo de 2005 en la Fiscalía para manifestar que todo era un rumor y una imputación sin fundamento.

Ha añadido que él no sabia que Manos Limpias tenía preparado un borrador de denuncia para que se investigara los hechos.

El vicepresidente del Banco de Santander ha dicho que Pineda no le pidió dinero a cambio de la gestión que realizó para que no se difundiera este asunto pero días después, el 3 de junio, le reclamó un patrocinio de un evento en Londres por 180.000 libras en un correo en el que recordaba lo bien que habían salido sus gestiones y que se lo hiciera saber a Ana Botín.