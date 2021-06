Un centenar de seguidores de Fujimori denuncia un supuesto fraude ante la ONU

Nueva York, 14 jun (EFE).- Un centenar de seguidores de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se concentraron este lunes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para denunciar un supuesto fraude electoral tras el escrutinio de los votos, que hasta el momento da la victoria al candidato izquierdista Pedro Castillo.

Al grito de "terrorismo nunca más", "comunismo nunca más", "mi voto se respeta" o "ONU, escucha, Perú te necesita", un centenar de simpatizantes de la candidata derechista del partido Fuerza Popular se dieron cita, muchos de ellos vestidos con la camiseta de la selección nacional y enarbolando banderas peruanas y carteles de apoyo a su candidata.

"Se ha demostrado que existe fraude y existe suplantación de firmas (...) Pedimos que se revisen todas las actas habidas y por haber", aseguró a Efe Eddie Aguilar, uno de los representantes del partido en el noreste de Estados Unidos, que asegura que pide a la ONU y a otras organizaciones internacionales que se pronuncien sobre el supuesto robo electoral.

Fujimori lanzó la semana pasada una serie de denuncias de "fraude en mesa" generalizado sin aportar pruebas fehacientes de la acusación, y presentó una auténtica avalancha de reclamos con el fin de anular unos 200.000 votos en zonas andinas, rurales y pobres abrumadoramente dominadas por Castillo.

Con el 99,935 % de los votos escrutados, Castillo gana las elecciones peruanas por cerca de 50.000 votos.

Para Aguilar, si Castillo se impone sin un recuento el "Gobierno sería ilegítimo porque no estaría apoyado con la voluntad del pueblo".

"Creo que la ONU y los organismos internacionales están en el pleno derecho de poder pronunciarse. No estamos exigiendo que le den ganador a uno u otro partido, sino que se respete la votación del pueblo" subrayó.

Con los ánimos más exaltados y altavoz en mano, Orieta Fernández, que asegura a Efe que lleva 21 años viviendo en Estados Unidos, grita que no quiere que su país se convierta en una nueva Venezuela o en una nueva Cuba.

"No queremos más terrorismo, no queremos al señor Castillo, que es un cerdo terrorista, no queremos ser como Cuba o como Venezuela, queremos ser un país libre", gritaba ante una enorme pancarta sujetada por varios participantes que reza "vota por la libertad y la democracia".

En la protestas también se escucharon gritos contra Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre, del candidato presidencial Pedro Castillo o contra el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020).