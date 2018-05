La central nuclear Vandellòs 2 estará parada hasta mediados de julio

La central Vandellòs 2 estará inactiva hasta mediados de julio al enlazar la parada no programada del 2 de marzo por pérdidas de agua -que investiga la Fiscalía- con la de recarga de combustible, que comienza el próximo sábado, día 12.

La parada programada suele durar entre 39 y 51 días, pero esta vez se alargará hasta mediados de julio, según prevé la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), que gestiona la central.

Así, Vandellòs 2 acumulará más de cuatro meses de inactividad desde que el 2 de marzo paró para encontrar, mediante robots, la fuga de agua que registraba desde mediados de febrero.

"Esta medida ha sido tomada para descartar que corresponda con una fuga en la barrera de presión (conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él)", informó ese mismo día ANAV.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) clasificó el incidente en el nivel 0 de la escala internacional de sucesos notificables (INES), que consta de siete niveles, aunque finalmente, se comprobó que la fuga sí radicaba en la barrera de presión.

Por ello, la asociación tarraconense Sociedad Humana ha denunciado el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, que ha iniciado diligencias de investigación.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, adjunta una carta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) en la que cuestionan el tiempo en que tardó en pararse la planta.

Estos técnicos señalan que, en caso de fuga no identificada de agua, Vandellòs puede seguir si no se superan los 227 litros por hora, pero si se produce en la barrera de presión, no se permite por "el riesgo de que el defecto que la origina siga progresando y termine en una rotura catastrófica".

Vandellòs, según fuentes de la central, registró una pérdida de 6 litros, unas treinta veces menos de lo que marcan sus protocolos de seguridad.