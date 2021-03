Cermi pide no retrasar vacunación de grandes dependientes

Madrid, 3 mar (EFE).- El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Madrid ha pedido no retrasar "más" la vacunación de personas en situación de gran dependencia (Grupo 4) y ha expresado su temor a que la situación se alargue al tener prioridad grupos como mayores de 80 años o docentes.

En un comunicado, Cermi señala que, tras más de dos meses de desarrollo de la estrategia de vacunación frente al covid en la región, "aún está pendiente" la inoculación de las personas en situación de gran dependencia, esto es, con grado III de dependencia (con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no están institucionalizadas.

Se trata de las personas incluidas en el Grupo 4 -en el que también se incluye a cuidadores profesionales que atienden a estas personas con gran dependencia en sus hogares- debido a su "alta vulnerabilidad ante el virus", añade el comité.

En este grupo se incluyen también, apunta Cermi, aquellas personas que hayan solicitado el reconocimiento, y las que no lo hayan solicitado aun, pero esté sanitariamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas las institucionalizadas y no institucionalizadas.

La entidad "teme" que el retraso "se agrave y se alargue" ante el anuncio de que a lo largo de estas semanas la llegada de vacunas se va a reducir, y porque desde la Comunidad de Madrid "se está priorizando" en la vacunación a algunos colectivos que están en grupos posteriores en el calendario de vacunación como el número 5 (personas mayores de 80 años) y el de docentes (6C).

Fuentes de la Consejería de Sanidad dicen que comenzará "en breve" la inoculación de las personas incluidas en el Grupo 4.

Cermi censura que además está "paralizada" la vacunación del personal sanitario y sociosanitario incluido en el Grupo 3B, entre los que están, por ejemplo, los servicios de centros de día que atienden directamente a las personas con discapacidad, a pesar de haber facilitado previamente los datos desde los Centros.

Asimismo, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad advierte que quedan ámbitos en los que "aún no están clara la estrategia", como las personas con discapacidad que no acuden a centros residenciales y/o de atención diurna y no han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia.

"Las personas con discapacidad que objetivamente lo requieran por sus condiciones previas de salud o debido a su contexto social o de convivencia, profesionales de servicios de atención directa, y las personas cuidadoras principales, entre otras, deben de estar incluidas entre los siguientes grupos preferenciales para la administración de la vacuna", sostiene la entidad.

Subraya que el colectivo de personas con discapacidad lleva un año necesitando los apoyos necesarios y habituales, "incluso en algunos casos, desde el mes de marzo de 2020 no han salido de sus domicilios", y esta situación "está repercutiendo de una forma notable en su salud física y mental y en un retroceso en las habilidades previamente adquiridas".

"El no inmunizar cuanto antes a estas personas supone un gran retroceso en su calidad de vida, y en muchos casos, si estas personas contrajeran la enfermedad es probable un desenlace no deseado", asevera el comunicado.