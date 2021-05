Ceuta va recuperando la normalidad con la apertura de los comercios y los niños en clase

Ceuta, 24 may (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta va recuperando poco a poco la normalidad con la apertura de todos los comercios del centro -algunos de los cuales permanecían cerrados- y la vuelta a clase de muchos menores cuyos padres habían decidido no llevarlos estos días por la crisis migratoria.

Fuentes empresariales han confirmado a Efe que los distintos establecimientos comerciales del centro de la ciudad así como de las zonas del extrarradio han abierto con absoluta normalidad esta mañana después de que algunos hubiesen estado cerrados en estas jornadas.

Estos comercios, sobre todo del pequeño comercio, habían optado por no abrir sus puertas ante el clima de inseguridad que se había producido por la entrada masiva de personas por la frontera, sobre todo porque no cumplían con las normas sanitarias, en particular no llevar las mascarillas.

Esta mañana las principales calles de Ceuta evidencian un clima de normalidad, con la totalidad de los comercios abiertos al público.

Por otro lado, la mayor parte del alumnado ha regresado ya esta mañana a las aulas, a falta de que el Ministerio de Educación compute la cifra.

La crisis migratoria había provocado que la asistencia a los colegios e institutos de la ciudad bajara los primeros días al 24 % y que todavía siga en torno al 75 % ante la decisión de los padres de no llevar a sus niños a los centros educativos.

Según los datos facilitados por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, la situación en la frontera ha incidido directamente en los 23 colegios y 6 institutos de la ciudad.

Los datos de asistencia del alumnado ceutí -formado por unos 21.400 jóvenes- evidencian la incidencia que está teniendo la crisis migratoria a la hora de ir a las clases, que siguen con grupos divididos al 50 % con dos turnos (uno de 08:00 a 11:00 horas y el segundo de 12:00 a 15:00 horas).

El pasado martes día 18, en el primer turno sólo asistió el 24 % de los alumnos y en el segundo el 21 %; el miércoles la asistencia subió al 42 % y 48 %, respectivamente; el jueves los dos turnos alcanzaron un promedio del 72 %, y el viernes el primer turno alcanzó un 75 % y el segundo turno un 76 %.

A falta de los datos actualizados a la jornada de hoy, la Dirección Provincial de Educación había previsto recuperar esta mañana la normalidad absoluta.