Chacón (PDeCAT) asegura que "todo el mundo sabe que en España hay presos políticos"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha asegurado que "todo el mundo sabe que en España hay presos políticos", y ha dicho que la situación solo se resolverá con una ley de amnistía y un referéndum.

"El PDeCAT no normalizará la represión. Todos saben a nivel internacional que en España hay presos políticos. Esta vergüenza solo acabará con una ley de amnistía y un referéndum", ha expresado Chacón en un acto en Mollerussa (Lleida).

Ha pedido al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tenga "coraje de resolver políticamente una cuestión política", y ha añadido que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro político en un referéndum pactado.

Chacón ha reivindicado el alma independentista de la formación pero "no a cualquier precio", y ha insistido en que el voto al PDeCAT vale por dos: por la independencia y el buen gobierno, y ha augurado que serán claves para el próximo Govern de la Generalitat.

"El PDeCAT no quiere la estrategia de la confrontación. Defendemos el trabajo del día a día y el mientras tanto. Mientras no logremos la independencia no podemos quedarnos sin nada. Debemos ir a Madrid y pactar para mejorar la vida de los catalanes", ha asegurado.