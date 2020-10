Chacón (PDeCAT) asegura que irán en solitario a las elecciones y ve diferencias con JxCat y PNC

Rechaza que el PDeCAT sea autonomista: "Queremos un nuevo país, pero no a cualquier precio"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La exconsellera de Empresa, Àngels Chacón, ha asegurado este martes que el PDeCAT se presentará en solitario a las elecciones tras considerar que hay aspectos del partido que se diferencian del proyecto de JxCat, que lidera el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y del PNC, que encabeza Marta Pascal.

Así lo ha manifestado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press después de que Chacón anunciara el domingo su voluntad de concurrir a las primarias del PDeCAT para ser la candidata a la Generalitat.

"Cuándo se abren primarias es porque se quiere trabajar en una candidatura y estar presente en las elecciones con una papeleta propia", ha explicado Chacón, que ha dejado claro que no aceptarán ninguna propuesta que conlleve la desaparición o disolución del PDeCAT.

Así, ha descartado cualquier posibilidad de acuerdo con JxCat antes de las elecciones si ponen como condición que el PDeCAT desaparezca: "Es cómo pedir que nos muramos".

Al preguntársele qué diferencia el PDeCAT de JxCat y el PNC, Chacón ha asegurado que estos partidos son los que deben explicar porqué no están cómodos en el PDeCAT porque, a su juicio, su formación no se ha movido de sus posicionamientos.

"A la señora Pascal deberíamos preguntarle qué le incomodó tanto para salir del PDeCAT", ha subrayado la exconsellera, cuyo cese, en la última remodelación del Govern del ahora expresidente Quim Torra, fue considerado una purga por el partido que preside David Bonvehí.

Aunque Chacón ha recordado que el presidente de la Generalitat tiene la potestad poner y quitar consellers, ha explicado que a una semana de su cese le preguntaron su posicionamiento político, y ha añadido que no tiene "ningún motivo" para dejar el PDeCAT porque se siente cómoda en este proyecto.

También ha recalcado que el PDeCAT quiere la independencia pero también el crecimiento económico de Catalunya, por lo que no comparten que pueda haber una "confrontación permanente que paralice el país".

"El PDeCAT queremos un nuevo país, pero no a cualquier precio. No somos un partido autonomista, somos un partido independentista y no dejaremos nunca de reivindicar nuestros derechos y libertades", ha señalado.

Por ello, ha defendido la importancia de reivindicar el modelo de sociedad y de economía que quiere el PDeCAT porque, tras admitir que la independencia no es un objetivo inmediato, considera que "mientras hay que gestionar muchos otras cuestiones".

NISSAN

Tras tener que gestionar el cierre de las fábricas de Nissan en Cataluña al frente de la Conselleria, Chacón ha mostrado su predisposición a ayudar en lo que sea necesario, pese a incidir en que no se lo han pedido.

"No deseo más que éxitos y suerte. No me han pedido ayuda, pero estoy a disposición si es necesario", ha apuntado.