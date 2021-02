Chacón (PDeCAt) no hará presidente "a nadie del 155" ni entrará en un Govern en el que esté la CUP

BARCELONA, 1 (EUROPA PRSS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha criticado este lunes la "visión excluyente del independentismo" de la candidata de JxCat, Laura Borrás, después que ésta haya declinado pactar con el PDeCAT tras los comicios.

Lo ha dicho en el acto telemático 'Fent país amb sentit d'Estat dia a dia' junto al presidente de EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y moderado por el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, en el que Chacón ha recordado que dentro del movimiento independentista hay "distintas identidades".

"No entendemos que la CUP pueda tener espacio en un futuro Govern pero que, en cambio, quede excluido un partido centrado", y ha añadido que, si no hay una estrategia conjunta del independentismo, no se avanzará.

Chacón también ha señalado las contradicciones y falta de modelo de JxCat: "No tienen programa, hay contradicciones permanentes en sus filas y no sabemos qué piensan de temas como la escuela concertada".

"No sanemos qué son ideológicamente ni qué votarán en cada una de las cuestiones que se plantean en un gobierno. En cambio, el PDeCAT ha demostrado por activa y por pasiva que no renunciará a sus ideales por una silla", ha defendido.

INDEPENDENTISMO SIN "DEMAGOGIAS"

Ha asegurado que para lograr la independencia es necesario "la amnistía de los líderes del 1-O; acabar con la represión en Cataluña; contar con una estrategia unitaria de los partidos; lograr un referéndum acordado con el Estado y tener reconocimiento internacional".

"Por querer, puedes declarar lo que quieras, pero de nada servirá sin apoyo internacional. Si no nos dejamos de simplismos y demagogias no lo lograremos", y ha dicho que el objetivo del PDeCAT es compaginar el proyecto soberanista y la gestión del día a día.

Preguntada sobre hipotéticos pactos tras las elecciones, Chacón ha asegurado que no harán presidente "a nadie del 155" ni apoyarán un Govern en el que esté la CUP, y ha afirmado que huirán de los extremismos y se centrarán en resolver los problemas de los ciudadanos.

Asimismo, la candidata ha dicho que el PNV es "un ejemplo de buen gobierno" que quieren recuperar para Cataluña, y se ha asegurado que ambas formaciones comparten un modelo de gobernanza basada en el progreso económico y la generación de oportunidades.