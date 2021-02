Chacón (PdeCAT): "A veces nos hace falta un diccionario para interpretar a Borràs"

Insiste en acordar una hoja de ruta entre independentistas y "dejar de lado la confrontación"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha reprochado este sábado a la candidata de Junts, Laura Borràs, no ser clara cuando habla de implementar la república y le ha pedido no fijar una fecha, sino trabajar en la consecución de la independencia: "A veces nos hace falta un diccionario para interpretar a Borràs".

En una entrevista organizada por la agencia CAN, Chacón ha defendido acordar una hoja de ruta consensuada entre los partidos independentistas para lograr la independencia: "Puede ser incómodo, que no guste escucharlo, pero o vamos unidos con una mínima hoja de ruta o no lograremos la independencia".

Por eso ha pedido transmitir mensajes claros, realistas y de manera unitaria y no hacer "una competición sobre cuál es el más independentista", y ha dicho que las fuerzas independentistas deben admitir que hay que ponerse de acuerdo.

Ha asegurado que, si consiguen representación en el Parlament, "no regalará la Presidencia de la Generalitat" a Junts y a ERC a cambio de nada y ha insistido en que no apoyará una investidura del PSC ni tampoco la de un gobierno que integre a la CUP.

A pesar de eso, no ha descartado apoyar al PSC, si finalmente gobiernan en Cataluña, si proponen alguna medida en beneficio de los ciudadanos y ha defendido que los acuerdos con los socialistas se están haciendo en muchos ámbitos y en otras administraciones.

Ha explicado que escuchará las propuestas de Borràs y del candidato de ERC, Pere Aragonès, antes de llegar a cualquier pacto para saber cómo plantean un gobierno y valorar si los apoyan o no, y ha destacado que la primera de las condiciones será dejar de lado la confrontación y el bloqueo, y plantear un 'modelo de país': "Si quieren confrontar no nos encontrarán".

Ha apuntado que los condicionantes para apoyar una investidura de Borràs son la promoción de la colaboración público-privada, la defensa jurídica de los funcionarios de la Generalitat --en ese sentido, le ha reprochado querer quitar la defensa jurídica de los Mossos d'Esquadra--, el impuesto de sucesiones y la reducción de la presión fiscal.

Por último, Chacón ha dicho que quiere atraer al votante independentista que tiene un modelo de país, que opta por la centralidad y que no quiere que los partidos antisistema vuelvan a condicionar: "Voto por la independencia y por el buen gobierno. Este es el voto del PDeCAT".