El chavismo cierra filas con el opositor que aupó como jefe del Parlamento

El chavismo cerró filas este miércoles en torno a Luis Parra, que preside la Asamblea Nacional (AN) con los votos del oficialismo y sin el apoyo de la mayoría opositora, al tiempo que replicó los planes de protesta callejera del antichavismo con otro llamado a las calles "por la paz".

NO SE "SUBORDINARÁ"

A pesar de que la directiva que encabeza Parra contó con el apoyo del chavismo, el diputado disidente de la coalición opositora advirtió que no se "subordinará" a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el cuerpo legislativo conformado solo por militantes del oficialismo y que ha asumido funciones del Parlamento desde 2017.

"No nos vamos a subordinar ante nadie", dijo Parra.

En una entrevista con Efe, al ser consultado sobre las dudas en torno a quiénes fueron los diputados que efectivamente votaron a su favor en la tensa sesión del domingo, Parra adelantó que buscará los videos para demostrar quiénes hicieron el quórum reglamentario.

Para el parlamentario, expulsado en diciembre pasado de las filas de Primero Justicia (PJ) por su vinculación con un supuesto caso de corrupción, con la prueba gráfica de la sesión "es suficiente" para corroborar quiénes apoyaron su cuestionada elección.

El domingo pasado, Parra dijo haber sido electo como jefe de la Cámara con apoyo de la bancada oficialista en una tensa sesión a la que el hasta entonces indiscutible jefe parlamentario Juan Guaidó y varias decenas de legisladores opositores no pudieron ingresar tras ser retenidos por funcionarios de la Policía militarizada.

Con todo, Guaidó fue reelegido por la mayoría opositora de la Cámara con 100 de los 167 votos en juego, en una sesión paralela celebrada en la sede en Caracas del diario El Nacional.

LLAMADO A LA FUERZA ARMADA

Parra apuntó que el "mejor camino" para lograr la salida del poder de Maduro "es el electoral" y además adelantó que realizará esfuerzos para "erradicar la confrontación".

En cuanto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos líderes suelen declararse "profundamente chavistas", Parra les llamó a "cumplir con lo que establece la Constitución", pues consideró que esa institución "no puede estar al servicio" de "parcialidad política".

Recordó a la FANB, que dijo respetar y reconocer, que el Legislativo "es un Parlamento civil" y que está dispuesto a llevar adelante las iniciativas para "volver" a la constitución.

LA CONSTITUYENTE RECONOCE A PARRA

"Claro que reconocemos a las nuevas autoridades de la AN, absolutamente", dijo este miércoles el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en rueda de prensa.

Acotó que el diputado opositor fue "electo bajo unas normas establecidas" en la constitución y el reglamento interno del Legislativo, por lo que consideró que la directiva encabezada por Parra "tendrá que defender su legitimidad".

"Ni lo conozco, no lo he visto en mi vida jamás, ni de lejos creo que lo he visto", dijo al ser consultado sobre Parra.

Con relación a los hechos ocurridos en los alrededores de la sede del Parlamento, cuando la mayoría opositora se abrió paso a empujones para ingresar al hemiciclo, Cabello advirtió que la ANC tomará "las decisiones" que considere pertinente en vista de lo que llamó "penosos incidentes" y "triste espectáculo".

Al igual que el gobernante Nicolás Maduro, Cabello achacó el enfrentamiento entre Parra y Guaidó a "diferencias" entre "grupos" de la oposición.

TODOS A LA CALLE

La crisis institucional que provocó la sesión dominical del Parlamento reactivó las convocatorias de movilizaciones del oficialismo y la mayoría opositora que lidera Guaidó, quien además es reconocido como presidente interino por casi 60 países.

Los opositores llamaron a actividades de calle del jueves al sábado, además de una marcha el martes para acompañar a la mayoría opositora a la sesión del Parlamento, cuando esperan ingresar sin el forcejeo que tuvieron que hacer este martes contra las fuerzas del orden.

En tanto que el oficialismo programó para el martes "una gran concentración por la paz" que también tiene como punto de llegada el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.