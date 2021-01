El chavismo ya ejerce la mayoría en el Parlamento de Venezuela

Caracas, 5 ene (EFE).- El chavismo, que gobierna en Venezuela desde 1999, asumió nuevamente el mando mayoría en el unicameral Parlamento del país tras un lustro en el que la oposición dominó el Legislativo, aunque sin poder real y práctico para controlar o sancionar al Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Por ser la de este martes la primera sesión del curso que culminará el próximo año, los diputados chavistas agotaron la sesión tras encumbrar en la jefatura del Parlamento al exministro de Información Jorge Rodríguez, un psiquiatra de profesión de 55 años que es hermano de la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez.

Asimismo, fueron designados para acompañar a Rodríguez en la directiva la exministra Iris Varela y el simpatizante del chavismo Didalco Bolívar, un viejo líder del céntrico estado de Aragua que alguna vez le dio la espalda al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El hecho, además, pone de relieve el cese del antiguo Parlamento que ordena la Constitución y que dominaba la oposición bajo la figura del líder Juan Guaidó, tras cumplirse los cinco años de su elección.

MOVIMIENTO ESPERADO

Este movimiento era esperado desde que el lunes el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunciara que propondrían a Rodríguez para presidir el Legislativo.

Fue precisamente Cabello quien sometió a la consideración del pleno la aprobación de esta directiva, en la que no figura ningún legislador opositor.

"Quiero proponer para presidente, para dirigir esta Asamblea Nacional (AN, Parlamento), a Jorge Rodríguez", dijo Cabello antes de hacer un breve repaso de la "lucha" de este diputado por el desarrollo de la nación suramericana.

El llamado de Cabello no encontró una contrapropuesta en la bancada opositora, pero el diputado José Gregorio Correa ocupó los cinco minutos de su intervención para apuntar que era "excluyente".

"Con ese modo de actuar no estamos de acuerdo, nos oponemos y rechazamos esa conducta excluyente, porque no representa la realidad del país. Esta fracción de unidad de la Alianza Democrática no está de acuerdo con esa propuesta", dijo.

JURAMENTADO POR "EL PUEBLO"

Tras ser seleccionados por los 256 diputados chavistas, de un total de 277 que conforman el pleno, Rodríguez, Varela y Bolívar saludaron y agradecieron el voto de confianza.

"Jorge, ven a ocupar tu puesto", dijo luego el director de debates accidental de la sesión, el legislador chavista Fernando Soto Rojas.

Como parte del protocolo, cuatro representantes del "pueblo" venezolano juramentaron a Rodríguez, que después hizo lo propio con Varela y Bolívar, quienes prometieron estar "a la altura" de los cargos.

Una vez culminada la sesión, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, respondió a las palabras de Correa y señaló que la directiva designada se ajusta "a la realidad" que se observa en el pleno.

"Vemos una directiva acorde a la realidad de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, pero con intereses de amplitud, de escuchar al otro y de abrir el debate, el debate que necesita el pueblo venezolano para la conciliación, para el amor, para el avance y el progreso de todos los venezolanos", dijo el legislador a Efe.

EL PCV CRITICA A RODRÍGUEZ

Pero el diputado Óscar Figuera, el único representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el Parlamento, encontró reparos en la designación de Rodríguez y anunció que salvó su voto.

"A menos que demuestre lo contrario, (Rodríguez) no nos garantiza que efectivamente pueda haber la mayor participación en el debate y en la construcción de la política", dijo a Efe tras aseverar que el antiguo ministro de Información ordenó a los medios públicos la censura de las actividades proselitistas del PCV durante la campaña electoral.

"Si esa misma conducta la aplica en la Asamblea Nacional, obviamente (él) no será garantía de participación, no será garantía de construcción colectiva de la política", agregó.

CONTINUIDAD PARLAMENTARIA

Pese a la exhibición de control que hizo este martes el chavismo, la oposición que lidera Guaidó anunció la prolongación, por otro año, de las funciones de los diputados antichavistas.

"En este momento, Venezuela confía en ustedes, diputados, en este momento (tienen) las esperanzas, la necesidad de defensa de la República y de la nación. Toca en este momento seguir adelante", dijo Guaidó durante la sesión que se celebró de manera virtual y con la intervención de menos del 10 % de este pleno caducado.

Durante su discurso, Guaidó volvió a augurar que este año sacará al chavismo del poder, una promesa que repite sin cumplir desde enero de 2019, cuando se proclamó presidente interino de Venezuela en vista de la "usurpación" que considera hace Nicolás Maduro de la primera magistratura.

"Hagamos realidad este 2021 (...) lograr la transición a la democracia en Venezuela (...) Las transiciones se construyen y la hemos estado construyendo, con la capacidad de la mayoría, con nuestros aliados internacionales", sostuvo.

EL QUÓRUM EN EL FILO DE LA NAVAJA

El opositor aseguró que la sesión de instalación de la AN continuista contó con la participación de "más de 100 diputados", un dato que choca con el hecho de que al menos una veintena de legisladores, de los 112 que obtuvo el antichavismo en 2015, le han retirado su apoyo.

Este dato además pone en peligro el quórum reglamentario según el cual las sesiones se pueden realizar solo si 84 o más, de los 167 legisladores que conforman el Parlamento, están presentes.

Para ello, Guaidó ha decidido que la AN que él representa funcionará este año bajo la figura de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno.

Pese a todo esto, los principales validadores de Guaidó en la región, como Estados Unidos -donde el mandato de Donald Trump expira en 15 días-, Colombia y Brasil, reiteraron que no reconocen la legitimidad del Parlamento que controla el chavismo.